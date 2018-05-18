碧桂园产城融合背后：布局智能制造 瞄准机器人

一边是风口，一边是出于行业转型的需要，以房地产企业为代表的“新势力”正试图在智能制造领域趟出一条新路。

一边是风口，一边是出于行业转型的需要，以房地产企业为代表的“新势力”正试图在智能制造领域趟出一条新路。

在近日的凤凰科技智能制造高峰论坛上，碧桂园集团副总裁朱剑敏透露，未来碧桂园每年将投入巨资，大力投资机器人的新技术、新业态、新模式，以发展智能制造为主导方向。

“碧桂园还将面向全球招募包括机器人、系统集成、智能机器人研究等智能制造领域的人才，而碧桂园在智能机器人领域将更加注重机器人的应用产业。”朱剑敏说。

碧桂园集团党委副书记、集团副总裁朱剑敏

碧桂园正试图打破外界对其地产商身份的单一认知，产业平台建设者和运营商是它的新标签。两年前，碧桂园启动了产城融合战略，科技小镇和产业园区成为它进军智能制造的端口，而作为支撑产业发展的重资平台，碧桂园已经落地的产城项目超过了10个。

碧桂园对智能制造和机器人的关注由来已久，去年10月，碧桂园江苏区域就与苏州穿山甲机器人签署了合作协议，后者将利用其产业优势配合碧桂园科技小镇项目的获取。而与另一家佛山本土企业美的集团的合作中，库卡机器人小镇也是其中一项。

和机器人相关的人才招聘已经在碧桂园内部启动，它招募的智能制造人才主要面向机械工程、自动化、电子电气工程、机电一体化、工业设计、计算机、应用数学等相关专业。同时，在面向全球招聘博士的计划中，智能制造和机器人也赫然在列。

“碧桂园产融项目坚持‘产业先行’，因此投入大量人力物力做实做精产业，进军智能制造是关键一步。”碧桂园集团副总裁兼产城融合中心总经理刘宁在论坛现场强调。

从产业切入是碧桂园产城融合的逻辑，按照碧桂园的设想，每一个科技小镇都要因地制宜有自己的主导产业和龙头企业，再成立产业发展基金来搭建平台、创造全产业链的生态。目前，碧桂园已经聚集了包括思科、富士康等，包括清华大学、中科院研究中心在内的众多产业资源超过了1700家，其中世界500强企业就达到了52家。

以碧桂园为代表的房地产企业走上智能制造之路有其时代背景，第四次工业革命和中国制造2025发展蓝图是战略机遇。中国工程院院士、著名光电子学与激光技术专家周寿桓表示，智能制造很多年前就已经提出来，只是最近国家才认识到其关键性，将其提升至很重要的战略层面。

“当前智能制造关键技术要靠军转民，因为研发到生产这一过程中的经费存在不足，导致转化率一直较低。”碧桂园以科技小镇作为平台介入智能制造在其看来是顺势而为，也是机遇。

而资本层面对于智能制造的关注也在与日俱增，前海股权母基金执行合伙人陈文正指出，目前智能制造正迎来投资风口，2018年1-4月该领域新募集资金规模已比肩2016年全年水平。而碧桂园作为地产资本，其不只是通过认购基金份额参与投资人工智能、智能制造，更是招募人才，搭建团队去运营这一产业。

要做产业平台的建设者和运营商也是碧桂园集团主席杨国强的设想，刘宁也透露，碧桂园已经形成了由科技新城、区域性的科技产业基地中心、科技产业园国际制造港以及最新的科技产业综合体四大类构成，未来除高新科技产业，碧桂园还将整合美丽乡村、田园综合体、文旅康养等实现产业业态的全覆盖。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214842-1.html

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