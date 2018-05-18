海航航旅与首汽集团签订战略合作协议 保障女性出行

科技传媒网讯 网易科技新闻5月17日消息，海航航空旅游集团有限公司与北京首汽集团在业务层面签署了打造数字化出行战略合作协议，携手为全社会女性、青少年等群体提供便捷、安全、优惠的出行服务。

据了解，此次合作海航航旅和首汽集团将共同努力，推动车+机场服务等领域安全、合规、高品质发展；在打造便捷、安全的夜间出行环境的同时，进一步提升广大女性、青少年群体的安全出行意识。

据悉，未来双方还将在差旅客户服务、空地一体化出行服务以及数字化出行平台打造等领域开展密切合作，为客户提供安全、便捷、舒适的出行体验。

首汽约车方面表示，未来，海航旗下特业女性员工夜间乘车可享受优惠价格，进一步降低各地机场至市区的通勤费用。对于全社会女性及未成年用户，首汽约车和海航航旅将共同补贴回馈用户。另外，海航航旅将结合相关城市实际情况，在机场为首汽约车提供定点停车位，并尽可能为司机提供保障服务。这些举措将大大提升包括海航特业女性员工在内的全社会女性、青少年群体的通勤安全性和便捷度。

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