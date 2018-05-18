贝壳找房：用VR技术看房 10分钟生成100平米房间效果

科技传媒网讯 网易科技新闻，5月17日，近日，贝壳找房副总裁、如视事业部总经理惠新宸在中关村创业大街举办的一场活动上介绍了贝壳平台上VR技术应用的进展和计划。惠新宸表示，经过两年左右的投入和研发，贝壳找房已经可以批量生产VR化房源信息。到今年年底，将实现全国30多个城市、70万套二手和租房房源、3500个新房楼盘的VR呈现，将是VR三维重建技术在中国不动产领域的首次大规模应用。

据介绍，“VR看房、VR讲房、VR带看”是贝壳找房上VR系三大核心功能，可使消费者足不出户体验看房。“VR看房”是自由模式下的沉浸式看房，打开APP上的VR房源，轻触屏幕任意处即可获得包括房屋真实空间的尺寸、朝向、远近等深度信息，还能了解到房子周围的教育、医疗等配套信息。

“VR讲房”是在VR看房基础上提供的经纪人语音讲解服务，犹如一台博物馆讲解器，由经纪人根据漫游动线提前录制，为消费者提供全面讲解。

而“VR带看”则是一种全新的交互场景体验，打破了传统带看的时空限制。在VR场景中，用户可与经纪人提前预约看房时间，并实时连线进行交互，还可以随时随地添加家人、朋友同时完成“带看”。既节约了客户和经纪人的时间，也提高了带看的有效性。

据惠新宸介绍，三种VR功能除了通过手机裸眼，也可佩带VR眼镜进行体验，用户可根据实际自由切换。对于用户来说，VR看房所配置的描述标签、指南针、室内漫游、虚拟场景交互等功能，可以随时随地体验高品质、精准信息的沉浸式看房，不再受限于时间、空间、天气、交通的影响。

在谈到相关技术方面，惠新宸表示，VR拍摄的设备和算法都是自主研发，VR技术应用的背后，是贝壳找房以技术推动行业进步的初心。拍摄时，摄影师会先用中远距离高分辨率深度相机模组，对房子进行多点多角度的扫描拍摄，得到完整的三维点云数据、经纬度数据以及多曝光的高清彩色照片。这款采集设备在8-10米的距离，也能获得超过500万像素分辨率的RGB图像，精度达到厘米级，无论在扫描速度，分辨率，精确度等方面已达国际一流水平。

同时，惠新宸也强调，目前贝壳找房在拍摄和制作技术上均已比较成熟。一套100平米的房间，平均的拍摄时长已缩短到40分钟左右，拍摄完成后源文件上传服务器，后期通过自动建模、智能空洞填补、全自动数据提取，HDR优化等三维重建技术，只要约10分钟就可将全部数据及图片纹理映射到三维模型上，得到最终用户看到的真实空间。

据了解，贝壳找房通过VR看房技术，一套房子的三维数据都可以被具象化呈现，GB级的房屋深度信息，无论户型图、房屋沙盘，还是房间内每一处的结构和尺度数据，都将真实地反映在用户眼前。并且基于采集的深度信息，贝壳找房的VR技术还可以赋能家居、装修、家电等行业，未来将与各行业一起探讨更多VR落地的场景，为用户提供更多沉浸式居住服务。

据介绍，贝壳找房拥有覆盖全国的超过1000名专业摄影师团队专门负责线下VR深度信息的采集和拍摄，这也是贝壳找房达成2018年底70万套房源VR化的保障。除了展现最真实的三维空间深度信息，VR讲房和VR带看功能也增强了用户与经纪人的交互效率，一定程度上重构了房产交易服务流程，让“带看”这个环节的线上化成为可能，也进一步推动了整个行业的线上化步伐。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214845-1.html

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