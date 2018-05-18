东盟中心推动环保产业技术合作

据了解，中国―东盟环境保护合作中心（以下简称东盟中心）在“一带一路”生态环保合作框架下推动环保产业技术合作，建设面向国内外的环保产业技术交流合作平台。

日前，“一带一路”环保产业合作平台项目对接系列活动――宜兴―西双版纳专场在云南省景洪市成功举办。

据了解，中国―东盟环境保护合作中心（以下简称东盟中心）在“一带一路”生态环保合作框架下推动环保产业技术合作，建设面向国内外的环保产业技术交流合作平台。为切实发挥平台功能，开展合作项目示范，东盟中心与云南省西双版纳傣族自治州（以下简称西双版纳州）环保局联合举办这次活动，得到云南省环保厅的大力支持。

位于我国西南边疆、与老挝和缅甸山水相连的西双版纳州，在推进生态环境保护进程中，对橡胶生产过程废气与废水处置、制糖企业高浓度酒精废醪液治理等技术难题，采取开放的态度引进环保新技术。州环保局积极搭建平台，支持当地生产企业与宜兴环保企业开展技术合作，为东盟中心探索建设面向东南亚的环保产业技术交流合作平台项目示范提供了有利条件。

活动期间，来自中国宜兴环保科技工业园6家企业的代表，实地考察了西双版纳州橡胶生产、制糖企业和农村环境综合整治等项目，与云南省环保厅、省部分高校、环保企业、西双版纳州政府相关部门及橡胶生产、制糖行业企业的代表进行座谈交流，充分了解西双版纳州在推进大气污染防治、水污染治理、农村环境综合整治等方面的技术需求，积极寻找技术合作空间，为当地更加精准、高效解决环境污染问题提出建设性意见和建议。

宜兴环保科技工业园相关负责人表示，针对西双版纳州的环境治理需求，工业园将整合园区技术，提供优质技术服务和资金支持。要当好服务“一带一路”先锋队，成为“一带一路”沿线国家和地区开展环保产业技术交流合作重要支撑力量，借力西双版纳州区域优势，与当地一起融入“一带一路”。

云南省环保厅认为，云南省实现工业跨越发展要有环保产业做支撑，在全省环保产业处于发展初期的情况下，必须依靠外来先进技术，走融合发展道路。省环保厅将利用东盟中心搭建的环保产业技术交流合作平台和具体试点示范项目经验，为制定省环保产业技术标准提供有利参考。

东盟中心相关负责人认为，宜兴环保科技工业园与西双版纳州环保产业技术交流取得成功，两地开展环保产业技术交流合作潜力巨大、前景广阔。下一步，政府环保部门要加强合作技术指导，帮助企业在合作中少走弯路。宜兴与云南的环保企业要加强产业合作，在技术引进、研发等方面形成产业链，共同为云南绿色GDP做出贡献。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214846-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm