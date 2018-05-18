咸阳市餐治办通报4月份城区餐饮业油烟污染专项整治情况

近日，咸阳市餐饮业污染专项整治办公室对4月份城区餐饮业油烟污染专项整治情况进行通报。与此前相比，餐饮店操作间使用蜂窝煤现象明显减少，但仍有部分餐饮店经

近日，咸阳市餐饮业污染专项整治办公室对4月份城区餐饮业油烟污染专项整治情况进行通报。与此前相比，餐饮店操作间使用蜂窝煤现象明显减少，但仍有部分餐饮店经营者无法提供油烟净化设施清洗记录。

据市餐饮业污染专项整治办公室负责人介绍：4月份以来，秦渭两区多次组织各街办及相关责任单位进行联合整治，规范并取缔了一批违规餐饮店和露天占道烧烤夜市。尤其是秦都区陈杨办在对世纪大道市妇幼保健院进行整治检查时，发现该医院食堂使用蜂窝煤炉，随后立即责令整改，目前已全部整改到位；渭城区在接到市铁腕治霾办交办的文科一路存在露天烧烤摊位的举报后，立即组织多部门联合执法，对该路段及周边重要区域进行全面整治，依法暂扣烧烤炉6个。

市餐饮业污染专项整治办公室在对城区13个街办、76条街道、630家餐饮门店油烟治理进行抽查中，发现滨河西路围城坊搅团餐饮店、金大碗牛肉拉面、世纪西路杨凌蘸水面、珠泉路四川炒菜馆、旺记江湖川菜馆、玉泉西路酸菜铜锅涮羊肉、一汽大众4S店食堂、咸阳勃力模具制造有限公司食堂、马庄街道金蓝湾大酒店、东风路重庆舍得川菜的经营者无法提供油烟净化设施清洗记录；沈兴北路天园四川炒菜、安定路陕西中医药大学北食堂、新兴南路咸阳品味生活餐饮店、北平街遇见撒椒餐饮店、文林路陈英四川炒菜馆未安装油水分离器；北平街蒙记小军烧烤仍在使用木炭烧烤炉；文林路刘胖子刀削面操作间依旧使用蜂窝煤。

依据抽查情况，咸阳市餐饮业污染专项整治办公室对城区13个街道办餐饮业污染专项整治情况进行排名，其中，对前三名的渭滨办、新兴办、陈杨办通报表扬，对后三名的文汇办、马庄办、渭阳办提出通报批评。

市餐饮业污染专项整治办公室要求：责令秦渭两区对存在的问题限期整改，相关责任单位应当加大对餐饮业经营者的指导培训力度，彻底解决油烟净化设施清洗记录不规范、油水分离设施安装不合理、使用蜂窝煤、木炭烧烤炉等环境污染问题。与此同时，也应当不断提升露天烧烤集中经营点自我管理意识，缓解城市管理压力，减少油烟排放对大气的污染。

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