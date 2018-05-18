打造生命科技新引擎 MAX科技园一期即将交付

江宁高新区生命科技小镇MAX科技园（南京・源筑）项目占地约110亩，总建筑面积约20万平米，由22栋总部独栋和5栋科研中心组成，占据江宁核心区科技、景观、交通、

近日，从南京江宁高新区生命科技小镇了解到，位于江宁高新区生命科技小镇内的MAX科技园一期已完成主体施工，目前正加紧实施的外墙装修工程已完成70%，预计今年7月将全面交付。

据了解，江宁高新区生命科技小镇MAX科技园（南京・源筑）项目占地约110亩，总建筑面积约20万平米，由22栋总部独栋和5栋科研中心组成，占据江宁核心区科技、景观、交通、人才、政策五大优势资源。

项目核心产业将依托优越的江宁大学城科教资源，着力引进创新药物研发与服务、高端医疗器械、健康服务，基因测序临床应用、细胞免疫治疗、肿瘤精确治疗、异种器官移植等，以新一代生物技术为代表的特色产业。同时借力江宁高新区政策优势吸纳高端制造、现代服务业、物联网等高端产业进驻。

为引进企业，园区建立起孵化器、加速器、总部园区整个完善的企业成长发展基地，并匠心打造了园区运营中心、企业辅导站、会议中心等服务配套。严格遵守江宁科创园的招商流程规定，园区后期将以“高门槛”筛选优质企业，要求入驻企业符合南京生命科技园对入区企业要求的生产、经营活动，并具备科技资质或科技研发项目，符合园区的产业定位、投资强度、产出利税等。

2016年启动招商至今，接触数百家企业，共计招商近30家企业。预计2018年底，江宁高新区MAX科技园（南京・源筑）将实现40多家总部型企业入驻。项目全部建成后，将聚集79家总部型企业，上百家高科技中小企业，预计解决近8000人就业。

MAX科技园诞生于2004年，始终秉承“正心于一企 惟精于一栋”的开发理念，追求让科学运营服务于园区，让生态空间服务于企业办公，秉承“工匠”精神专注于企业独栋产品的研制。历经14年，实现全国4大城市圈，14座科技园区的战略布局，在“一带一路”大背景下，秉承十九大精神构建MAX科技园区“高精尖”企业集群，以战略新兴产业核心载体为依托，助力区域经济发展。

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