　
主页 > 智库 > 产业园 > 正文

打造生命科技新引擎 MAX科技园一期即将交付

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-18 15:43

江宁高新区生命科技小镇MAX科技园（南京・源筑）项目占地约110亩，总建筑面积约20万平米，由22栋总部独栋和5栋科研中心组成，占据江宁核心区科技、景观、交通、

打造生命科技新引擎 MAX科技园一期即将交付

近日，从南京江宁高新区生命科技小镇了解到，位于江宁高新区生命科技小镇内的MAX科技园一期已完成主体施工，目前正加紧实施的外墙装修工程已完成70%，预计今年7月将全面交付。

据了解，江宁高新区生命科技小镇MAX科技园（南京・源筑）项目占地约110亩，总建筑面积约20万平米，由22栋总部独栋和5栋科研中心组成，占据江宁核心区科技、景观、交通、人才、政策五大优势资源。

项目核心产业将依托优越的江宁大学城科教资源，着力引进创新药物研发与服务、高端医疗器械、健康服务，基因测序临床应用、细胞免疫治疗、肿瘤精确治疗、异种器官移植等，以新一代生物技术为代表的特色产业。同时借力江宁高新区政策优势吸纳高端制造、现代服务业、物联网等高端产业进驻。

为引进企业，园区建立起孵化器、加速器、总部园区整个完善的企业成长发展基地，并匠心打造了园区运营中心、企业辅导站、会议中心等服务配套。严格遵守江宁科创园的招商流程规定，园区后期将以“高门槛”筛选优质企业，要求入驻企业符合南京生命科技园对入区企业要求的生产、经营活动，并具备科技资质或科技研发项目，符合园区的产业定位、投资强度、产出利税等。

打造生命科技新引擎 MAX科技园一期即将交付

2016年启动招商至今，接触数百家企业，共计招商近30家企业。预计2018年底，江宁高新区MAX科技园（南京・源筑）将实现40多家总部型企业入驻。项目全部建成后，将聚集79家总部型企业，上百家高科技中小企业，预计解决近8000人就业。

MAX科技园诞生于2004年，始终秉承“正心于一企 惟精于一栋”的开发理念，追求让科学运营服务于园区，让生态空间服务于企业办公，秉承“工匠”精神专注于企业独栋产品的研制。历经14年，实现全国4大城市圈，14座科技园区的战略布局，在“一带一路”大背景下，秉承十九大精神构建MAX科技园区“高精尖”企业集群，以战略新兴产业核心载体为依托，助力区域经济发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214849-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:打造生命科技新引擎

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

碧桂园产城融合背后：布局智能制造 瞄准机器人

一边是风口，一边是出于行业转型的需要，以房地产企业为代表的“新势力”正试图在智能制造领域趟出一条新路。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS