光伏平价上网最后一公里需要冷静

今年第三批领跑者的各应用领跑基地中标已见分晓，紧随其后的将是大量组件、逆变器采购的层层推进。不过一个有意思的现象是，根据市场已有的反馈，领跑者采购量虽

1．记者：今年第三批领跑者的各应用领跑基地中标已见分晓，紧随其后的将是大量组件、逆变器采购的层层推进。不过一个有意思的现象是，根据市场已有的反馈，领跑者采购量虽然会提振市场，却并没带动终端产品售价的同步上升。作为最大的组件制造商，请问怎么看待这一现象？

晶科能源副总裁钱晶

晶科能源钱晶：这其实是给行业浇了盆冷水，冷静的冷，挺好的，行业需要冷静。当进入平价上网时代，我们需要的是极端高效的组件还是多元化、适合不同场景应用的产品。我们需要的是仅培养几个奥运冠军，盖几座巨型体育馆，还是多几个社区篮球场，从小培养国人运动习惯，提高全民身体素质。行业需要冷静，特别是在离平价上网还差最后一公里的时候。

2．记者：近日，有一线企业发布财报显示下调全年出货预期，这代表什么讯号？

晶科能源钱晶：各家策略不一样，不同阶段策略也不一样，决定都是有充分的考量和全盘计划。可解读的就是国内市场仍变数很大，企业会有保利还是保量的考虑，这种冷静，审时度势的做法是合理的。

3．记者：晶科在高效产品方面的研发和量产方面都较行业领先，上周又一次打破了单晶电池最高转换效率。在产品线规划上，晶科是怎么做的？

晶科能源钱晶：单晶还是多晶，有边框还是没边框，杜邦背板还是双玻，整片单晶还是半片多晶，双面还是单面好，这是一个开放的题目，没有统一答案。还是那句话，不是所有应用都需要极致高效或者世界纪录的组件，毕竟量少价高，合适才是最合理，应用端的创新和普及才是后平价上网时代的最强音。

4．记者：去年SNEC推出了310瓦半片，和320瓦双面双玻。今年晶科有什么秘密武器要惊艳行业的？

晶科能源钱晶：被期待也是很大的压力，晶科还是不会让行业失望的，稍微透露一点，最新系列的名字叫Cheetah。

5．记者：有企业担忧平价上网倒逼组件价格，明年总量也会有控制，这些都是对于企业是打击和挑战？

晶科能源钱晶：组件是一个多环节的工序，术有专攻，有的强硅片，有的强电池，有的强组件。打个比方，不是每个做面粉的都能成为米其林糕点师，但米其林糕点必须用上等的面粉。所以平价上网是真正考验内功的时候。在行业波动的时候，一线企业抗压能力强一点，它可以视市场情况放宽或锁紧代工量，毕竟一线的高效产品还是一瓦难求的。晶科产品宽泛，单多晶都有且均衡，所以抗单多晶价格走势的波动影响较小。

6．记者：对于单多晶组件发展有怎样的预判？

晶科能源钱晶：这是一个很难回答的，但又很好回答的问题。此消彼长，互为竞争，动态博弈，灵活选择。对于平价上网以后的场景，会远远超出我们的想象力，单一产品不能满足也无法满足不同应用需求，不一定是最贵就最好，最高效就最好，最适合投资回报率最优的才是最好的。

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