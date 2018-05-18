日产太阳能和电池储能系统进入英国市场

日产表示，消费者可以选择购买日产电动汽车的新电池或二次电池。这些电池将用于提高独立于国家电网和电力供应商的容量，以及能够生成、储存和管理整夜使用的能源
日前，日产的太阳能和电池储能系统可供全英国的房主购买。
日产声称，提供的产品可以为客户节省高达66％的能源费用。
日产表示，消费者可以选择购买日产电动汽车的新电池或二次电池。这些电池将用于提高独立于国家电网和电力供应商的容量，以及能够生成、储存和管理整夜使用的能源。
太阳能和电池储能一揽子产品的售价为3881英镑。
日产欧洲电动汽车总监Gareth Dunsmore表示：“日产的能源太阳能产品是用于家庭能源生产、管理和存储的完整系统。它使英国房主能够大幅节省家庭电费，并且正成为可持续发展和绿色技术的佼佼者。”
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