周济：以智能制造推动中国制造业转型升级

在5月16日召开的第二届世界智能大会上，中国工程院院长周济表示，智能制造是我国制造业创新发展的主要抓手，是我国制造业升级转型的主要路径，是“中国制造2025

在5月16日召开的第二届世界智能大会上，中国工程院院长周济表示，智能制造是我国制造业创新发展的主要抓手，是我国制造业升级转型的主要路径，是“中国制造2025”加快制造强国的主攻方向，将制造引领和推动新一轮工业革命。

周济认为，新世纪以来，移动互联、超级计算、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术日新月异，并且极其迅速地普及应用，形成了群体性的跨越。而这些历史性的技术进步，集中汇聚在新一代人工智能技术的战略性突破。新一代人工智能已经成为新一轮科技革命的核心技术，正在形成推动经济发展的巨大引擎。他说，新一代人工智能和先进制造技术的深度融合，形成了新一代智能制造技术，成为新一轮工业革命的核心驱动力。如果说数字化网络化制造新一轮工业革命的开始，那么新一代智能制造的突破和广泛应用将推动形成这次工业革命的高潮，引领真正意义上的工业4.0，实现第四次工业革命。

近期智能汽车的快速发展远远超过了人们的预期，并且将朝着智能化的无人驾驶汽车的方向急速前进，新一代智能制造技术将为产品和装备的创新插上腾飞的翅膀。周济说，到2035年，各种产品和装备将要从数字移动发展升级为智能产品和装备，一方面要涌现出一大批先进的智能产品，比如智能终端、智能家电、智能玩具等，让人民的生活更加美好。另外一方面，我们将着重推动重点领域重大装备的智能升级，特别是智能制造装备，我们的装备工业将更加先进，更加强大。

未来20年，是中国制造业实现由大变强的关键时期，也是制造业发展质量变革、效益变革、动力变革的关键时期。关于中国智能制造未来的发展战略，周济建议，我们必须以深化供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，坚持并行推进、融合发展的技术路线，围绕产业链部署创新点，围绕创新链完善资金链形成经济、科技和金融的深度融合，良性循环，实现中国制造业的智能升级，跨越发展。

周济说，到2025年，互联网+制造，也就是数字化网络化制造，将在全国得到大规模的推广应用，在发达地区和重点领域实现普及。同时，新一代智能制造在重点领域试点示范取得显著成果，并开始在部分企业推广应用。到2035年，新一代智能制造将在全国制造业实现大规模的推广应用，我国智能制造技术和应用水平走在世界前列，实现中国制造业的转型升级。

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