【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

目前个性化定制的需求也在日益增多，相信三维扫描、3D打印会发挥其重要的作用，为个性化需求提供定制化服务。

随着时代的变迁，人们不再拘泥于做普通大众，都偏向于选择一些特立独行或标新立异的东西，个性化需求愈发增加，比如对车的定制化需求。前不久，三的部落就接到这样一个对于汽车音响改装的case，客户要求我们在不改变原车内饰的情况下，把原车音响替换成进口品牌音响，从而满足对音响品质的需求。

解决方案

三的部落工程师通过一系列技术沟通给出了以下解决方案：

过程详解

第一部分 高音喇叭转接环套设计

但是由于该喇叭的外径与现有车型抓钩尺寸不匹配，下图白色转接环就是我们需要的。



首先，分别扫描采集三款高音网罩数据 (扫描仪HandyScan700)，使用扫描仪获取模型数据，方便快速、数据还原性高，同时免去了人工测量抓钩内径不好操作的不便。

因为车型不同，固定高音喇叭的抓钩内径和高度都不一样，那么只需做一个能同时适配几种车型的转接环就可以解决这个问题。

最后，通过对数据的测量，发现各个抓钩尺寸偏差很小，并且抓钩部分也有一定的弹性从而设计出了一个折中的值，去满足三款不同的车型网罩。

最终设计的模型，得益于3D打印的快速制造，我们很快就能制作得到测试模型。通过装配测试，改进转接环外径，最后确定了最匹配的那一款。（同时满足三款车型）



第二部分 车门音响改装



客户提出的两个要求:

替换的进口音响厚度厚于原配音响，但为了能很好的装进车门要保证音响和连接盖的装配总高度不变。

原装的电线接口使用了一体式结构（如下图），客户想改成分体式的插口结构。

设计步骤：

使用HandyScan700采集原配连接盖数据

在扫描数据基础上做逆向设计，改进点：连接盖总高度降低

孔特征和筋板特征设计

针对进口音响在连接处加宽加厚

重新设计插口结构

软件装配模拟检查干涉

3D打印连接盖

这一成功的案例正是从三维扫描到逆向设计再到3D打印的完整应用。客户对设计过程和打印结果都很满意。目前个性化定制的需求也在日益增多，相信三维扫描、3D打印会发挥其重要的作用，为个性化需求提供定制化服务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214855-1.html

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