　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-18 17:06

目前个性化定制的需求也在日益增多，相信三维扫描、3D打印会发挥其重要的作用，为个性化需求提供定制化服务。

随着时代的变迁，人们不再拘泥于做普通大众，都偏向于选择一些特立独行或标新立异的东西，个性化需求愈发增加，比如对车的定制化需求。前不久，三的部落就接到这样一个对于汽车音响改装的case，客户要求我们在不改变原车内饰的情况下，把原车音响替换成进口品牌音响，从而满足对音响品质的需求。

解决方案

三的部落工程师通过一系列技术沟通给出了以下解决方案：

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

过程详解

第一部分 高音喇叭转接环套设计

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

但是由于该喇叭的外径与现有车型抓钩尺寸不匹配，下图白色转接环就是我们需要的。

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

首先，分别扫描采集三款高音网罩数据 (扫描仪HandyScan700)，使用扫描仪获取模型数据，方便快速、数据还原性高，同时免去了人工测量抓钩内径不好操作的不便。 

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

因为车型不同，固定高音喇叭的抓钩内径和高度都不一样，那么只需做一个能同时适配几种车型的转接环就可以解决这个问题。

最后，通过对数据的测量，发现各个抓钩尺寸偏差很小，并且抓钩部分也有一定的弹性从而设计出了一个折中的值，去满足三款不同的车型网罩。

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

最终设计的模型，得益于3D打印的快速制造，我们很快就能制作得到测试模型。通过装配测试，改进转接环外径，最后确定了最匹配的那一款。（同时满足三款车型）

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

第二部分 车门音响改装

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

客户提出的两个要求:

替换的进口音响厚度厚于原配音响，但为了能很好的装进车门要保证音响和连接盖的装配总高度不变。

原装的电线接口使用了一体式结构（如下图），客户想改成分体式的插口结构。

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

设计步骤：

使用HandyScan700采集原配连接盖数据

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

在扫描数据基础上做逆向设计，改进点：连接盖总高度降低

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

孔特征和筋板特征设计

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

对进口音响在连接处加宽加厚

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

重新设计插口结构 

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

软件装配模拟检查干涉

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

3D打印连接盖

【3D部落 实战案例】3D打印改装汽车音响

这一成功的案例正是从三维扫描到逆向设计再到3D打印的完整应用。客户对设计过程和打印结果都很满意。目前个性化定制的需求也在日益增多，相信三维扫描、3D打印会发挥其重要的作用，为个性化需求提供定制化服务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214855-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:设计汽车扫描

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

碧桂园产城融合背后：布局智能制造 瞄准机器人

一边是风口，一边是出于行业转型的需要，以房地产企业为代表的“新势力”正试图在智能制造领域趟出一条新路。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS