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Metal AM公司Aurora Labs通过Weartech分销协议打入非洲市场

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科技传媒网 3D打印在线 2018-05-18 17:16

澳大利亚金属3D打印机和粉末制造商Aurora Labs将通过与南非制造商Weartech Pty Ltd的最近分销协议扩大在15个非洲国家的3D打印机销售范围。这一消息标志着奥罗拉

澳大利亚金属3D打印机和粉末制造商Aurora Labs将通过与南非制造商Weartech Pty Ltd的最近分销协议扩大在15个非洲国家的3D打印机销售范围。这一消息标志着奥罗拉全球业务的显着增长。

Metal AM公司Aurora Labs通过Weartech分销协议打入非洲市场

通过该协议，Weartech已被授予南非Aurora小幅面打印机(SFP)的独家经销权，并为构成南部非洲发展共同体的14个国家提供非独家经销权。作为经销商，Weartech将负责Aurora的S-Titanium Pro 3D打印机的销售，保修维修和培训。

作为SFP系列的一部分，S-Titanium Pro是一款集成了DMLS和DMLM打印模式的紧凑型金属3D打印机。价格约为5万美元的金属AM系统是市场上价格最便宜的产品之一，它具有开放源代码的吸引力，这意味着用户可以使用他们选择的打印软件和金属粉末。在Aurora的网站上，该机器被描述为“用于材料研究，大学学习应用和快速原型制作的完美入门工具”。

Metal AM公司Aurora Labs通过Weartech分销协议打入非洲市场

Aurora实验室总经理David Budge在评论新的非洲分销协议时表示：“我们欢迎拥有高度资质和经验丰富的经销商Weartech进入我们的分销网络。这一协议使我们能够在广阔的非洲南部市场站稳脚跟，而无需在该地区开发投入昂贵的基础设施。”

“Weartech已经与非洲的3D打印机买家建立了关系，并将把我们的SFP推广到其广泛的网络，”他继续说道。“在开发我们的大幅面技术的同时，我们继续专注于小幅面打印机的销售，并且在众多市场上占有强大的份额，我们期待着随着我们的进步扩大市场。”

目前，Aurora Labs在欧洲，韩国，俄罗斯，印度等地区拥有金属AM系统的分销商。为了有效地渗透非洲南部市场，Aurora实验室将向Weartech提供示范打印机，使其能够吸引非洲企业和研究团体的兴趣。

除了推广其SFP金属AM技术之外，Aurora Labs还致力于开发并最终实现其中型和大型打印机的商业化--这两种打印机均基于大幅面技术，预计可以在24小时内3D打印高达一吨的金属。

Aurora Labs在澳大利亚证券交易所(ASX)上市，名为A3D。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214856-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印金属3D打印机

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