山坳中竟然藏有70余吨危废

日前，浙江省杭州市临安区环保局查处了一起非法处置危废案件，查封扣押危险废物及疑似危险废物70．45吨。在公检法相关部门的介入下，截至5月9日，4名责任人被采
3月22日下午，临安区环保局玲珑环保所接到群众举报，反映02省道边一条小沟有白色废水。
为查清源头，执法人员沿着小水沟一路往上排查，在远离省道的一处山坳，果然找到了一家大理石加工点，执法人员当即对大理石周边环境进行勘察。
当执法人员爬上加工厂的高处，在西北面的山坳处有了惊人的发现，一块临时开辟的空地上，满满当当地堆着化工原料桶盖，大门口还停着两辆大货车，车上装满了原料桶，桶身上危化品的标志隐约可见。
执法者查获作案现场
执法人员当即开展了执法检查，发现该加工作坊位于公墓山下，附近都是竹林、菜地，人迹罕至。场地上，原料桶、桶盖堆积成小山，两名工人正在角落里对原料桶进行切割，4大捆已切割好的铁皮被堆放在一边。桶身上二乙烯三胺、丙二醇甲醚等危化品的标识清晰可见，地面上油污、染料等沾染一地，并伴随着雨水流至外环境，产生了举报的白色废水。
临安环保、公安第一时间联动执法，对涉事场地、原料桶、车辆进行了查封扣押，公安部门对3名涉案人员进行了传唤、调查。
顺藤摸瓜锁定多家涉事企业
据相关部门认定，已经切割的4捆原料桶，共计980张12．84吨，均属于危险废物。场地内另有废旧包装铁桶、废新包装铁桶、废包装塑料桶及铁桶盖等数千个。废品站负责人纪某和操作工孙某因擅自处理危险废物，被公安部门采取刑事强制措施。
据废品站负责人纪某交代，其在事发前已擅自处理并销售了切割的铁皮10捆。
临安区环保和公安机关根据线索顺藤摸瓜，积极查找上游企业和来源，并对两家涉事企业开展调查，对1名负责人进行了传唤。目前，已有4名相关责任人被采取刑事强制措施，两家涉事企业被锁定，具体案情，公安机关正在全力侦查。
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