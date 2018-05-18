哈佛研究如何延长宠物狗的寿命，未来人类也会受益

哈佛研究如何延长宠物狗的寿命，未来人类也会受益,宠物狗 实验 犬类 小猎犬

（原标题：Bioengineer seeking to DOUBLE King Charles spaniels' lifespan - before eyeing HUMAN TRIALS）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月18日消息，哈佛大学的创业者Rejuvenate Bio已经开始测试为犬类延长寿命的方法，如果这项技术获得成功，那么将在人类身上进行试验。公司的合创者，63岁的George Church称，如果在查理士王小猎犬身上进行的医学测试成果的话，他将在自己身上进行测试。

查理士王小猎犬通常有一种心脏上的小疾病，导致半数物种在10岁左右时会因病死去。研究人员的研究已经表明，改变单一生物体的基因能够使其寿命加倍，并且在苍蝇身上取得了成功。

这项研究的目的是观察在保持物种年轻身体状态的同时延长物种寿命会带来什么样的结果。Church教授被视作 “基因编辑”领域的一位先驱者，而且也正致力于借助史前DNA复活猛犸象的研究。他的返老还童实验室将发表一份关于这项技术的报告，研究人员将对老龄化疾病（比如说心脏病和糖尿病等）相关的两种基因进行修改，从而延长啮齿动物的寿命。

麻省理工学院《技术评论》去年6月获得的一份文件表明，该创业公司在塔夫茨陆军兽医学院对4只米格鲁猎犬进行了测试。虽然文件中关于这次医学实验的过程透漏的很少，但是麻省理工学院的《技术评论》杂志推测，这一过程可能需要抑制一种充当“总开关”的蛋白质。

Church教授称：“我们已经在老鼠身上进行了一系列的实验，而且我们正在犬类身上进行一些实验，随后我们将在人类身上进行这项技术的实验。犬类不仅仅是接近于人类的一种生物体，而且是人类乐意付出的对象。美国食品及药物管理局（FDA）的审批过程也相当快。”

他补充道：“你不会想要前去FDA并且说‘我们能够延长20年寿命’，他们会说‘好，20年后拿着数据再来吧’。我们会在犬类身上进行试验，那就是我们的实验数据，而且未来实验将推广到人类身上。”

Church教授的实验室宣称，已经从国防部获得了资金赞助，并且开始对延长军犬寿命进行研究。但是有专家对Rejuvenate Bio的言论表示怀疑怀疑，认为研究人员现在还无法逆转哺乳动物的老化过程。

也有专家发出警告称，延长宠物寿命有可能产生意外后果，比如说越来越多的宠物狗比它们的主人寿命还长，结果最终只能进入收养所或者不得不被抛弃。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214859-1.html

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