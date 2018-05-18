警方:司机手离方向盘80秒 巡航的特斯拉撞上消防车

（原标题：Tesla driver Utah crash took hands off wheel car sped Autopilot mode）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月18日消息，据CNBC报道，犹他州南约旦（South Jordan）警察局今天表示，上周在当地卷入车祸的特斯拉Model S上的电脑数据证实，这辆售价10万美元的轿车当时正处于自动驾驶模式，女司机双手长时间脱离方向盘。

特斯拉工程师发现、并与南约旦警方共享的信息证实了许多事故司机当时的行为细节。这位司机是一位现年28岁的女子，来自犹他州利希市。她的车以近百公里时速的速度撞上等待红灯的消防车，她承认手机让她分心了。早些时候，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，将派调查人员前往犹他州，并将“根据调查情况采取适当行动”。

特斯拉发布了一份声明，称该公司已经明确表示，自动驾驶系统（Autopilot）并不等于自动驾驶技术，而且司机必须始终与车辆保持接触，让车处于受控状态。报道称，这位犹他州女司机的双手多次脱离方向盘，最长甚至持续80秒时间，直到车祸发生之前。

5月11日的事故似乎是个有关“分心驾驶”的教科书式案例：随着技术的进步，尽管对司机提供了视觉和音频警告，但对人类来说，无人驾驶辅助技术仍很容易被滥用。尽管司机只是脚部受伤，但考虑到特斯拉的前端已经被毁，类似事故很可能会引发致命后果。

南约旦警方在一份声明中所分享的特斯拉数据显示，这位女司机经常在盐湖城南部郊区旅行，她曾多次让特斯拉Model S处于自动驾驶模式。在这种状态下，她的双手“超过12次离开方向盘”。每隔一分钟，女司机就把手从方向盘上拿开，在汽车发出视觉警告后，她的手再重新接触方向盘。

警方报告称：“在车祸发生前大约1分22秒时，她重新启用了自动驾驶和巡航控制功能，然后在几秒钟内，又把手从方向盘上拿开。在事故发生前的80秒内，她的手都没有接触方向盘。”这辆车的程序推荐司机以100公里的时速行驶，司机终于在事故发生前一秒触到了刹车踏板。

警方表示，司机不仅没有遵守自动驾驶仪的指导原则，而且还在没有交通灯的街道上启用了该系统。有些汽车制造商（比如凯迪拉克）推出的汽车都有驾驶员辅助系统，但是只有当地图显示车辆行驶在公路上（通常是高速公路）时才会起作用，这与汽车承担的部分驾驶责任相一致。

这位犹他州的司机因“未能在南约旦城区保持适当的警戒”而被开罚单。NHTSA和美国国家运输安全委员会（NTSB）都在协助当地警方进行调查。此外，这两家联邦机构都在调查一辆特斯拉Model S在佛罗里达州撞毁、并导致两名青年死亡事故。它们也在调查由电动汽车电池点火引起的起火事件。

今年3月份一辆特斯拉Model X在加州山景城撞上混凝土屏障，NHTSA和NTSB也介入了调查。特斯拉表示，在山景城撞车事故中，司机没有注意到汽车的反复警告以恢复对车辆的控制。该司机家人聘请了法律顾问，正在考虑提起诉讼。

目前，特斯拉正努力提高其大众电动车型Model 3的产量，希望这款入门级电动汽车能在新的用户群中提供动力需求，并填补公司多年来燃烧现金积累出的资金缺口。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214861-1.html

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