专家呼吁光伏企业要转向推进技术进步

连续5年新增装机规模全球第一的中国光伏行业，将迎来新的平价微利时代。在龙头企业纷纷扩产、补贴退坡和上网电价下调等多重因素下，光伏企业今年的经营压力会更

“光伏产业经过前些年大跨步迅猛发展，目前产业发展的宏观目标已有所调整，发展重点要从提高规模转向提质增效和推进技术进步上来。”在日前举行的“第三届中国光伏＋创新发展论坛”上，水电水利规划设计总院副院长易跃春等行业人士表示。

连续5年新增装机规模全球第一的中国光伏行业，将迎来新的平价微利时代。在龙头企业纷纷扩产、补贴退坡和上网电价下调等多重因素下，光伏企业今年的经营压力会更大。在此背景下，以协鑫集成、隆基股份和通威股份为代表的光伏龙头企业，纷纷加大对高效太阳能电池业务的研发建设力度，寄望于依托技术进步降本增效。以截至去年底拥有高效电池产能6GW的通威股份为例，其去年底新投建了2个高效电池项目，预计到今年底可分别实现10－12GW产能，未来三年内的高效电池产能将达30GW。

“光伏行业应通过创新驱动和跨界融合，不断破解发展面临的弃光、用地和补贴等热点、难点及瓶颈问题。”易跃春指出，中国光伏产业目前的发展重点应从提高规模转向提质增效和推进技术进步上来。比如，在能源结构转型过程中，积极利用大数据技术做好清洁能源消纳；加强规划指导作用做到电源和电网、消纳市场兼顾。再者，加快技术研究和创新示范，做好预测预报、智慧能源、微电网，多能互补、储能、能源互联网等相关工作，注意加强机制体制创新。

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