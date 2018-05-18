单晶硅、多晶硅、非晶硅电池优缺点分析

对于此问题，想必大家都有了一个比较深层次的了解，但对于刚加入光伏行业的人来说，我觉得还是有必要再给大家说一下单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅电池之间的区

近日，有人在光伏盒子微信后台留言，问“如何区分单晶硅电池和多晶硅电池”？

对于此问题，想必大家都有了一个比较深层次的了解，但对于刚加入光伏行业的人来说，我觉得还是有必要再给大家说一下单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅电池之间的区别。如果有说的不妥当的地方，也还请大家见谅。

太阳电池最早问世的是单晶硅太阳电池。硅是地球上极丰富的一种元素，几乎遍地都有硅的存在，可以说是取之不尽的，用硅来制造太阳电池，原料可谓不缺。但是提炼它却不容易，因此人们在生产单晶硅太阳电池的同时，又研究了多晶硅太阳电池，至今商业规模生产的太阳电池，还没有跳出硅的系列。那么该如何正确区分单晶硅、多晶硅与非晶硅电池呢？

第一：外观上的区别

从外观上面看的话，单晶硅电池的四个角呈现圆弧状，表面没有花纹；而多晶硅电池的四个角呈现方角，表面有类似冰花一样的花纹；而非晶硅电池也就是我们平时说的薄膜组件，它不像晶硅电池可以看出来栅线，表面就如同镜子一般清晰、光滑。

单晶硅电池

多晶硅电池

非晶硅电池

第二：使用上面的区别

对于使用者来说，单晶硅电池和多晶硅电池没有太大的区别，它们的寿命和稳定性都很好。虽然单晶硅电池平均转换效率要比多晶硅高1％左右，但由于单晶硅电池只能做成准正方形（四边都是圆弧状），因此当组成太阳能电池板的时候就会有一部分面积填不满；而多晶硅是正方形，所以不存在这样的一个问题，它们的优缺点具体如下：

晶硅组件：单块组件功率相对较高。同样占地面积下，装机容量要比薄膜组件高。但组件厚重易碎，高温性能较差，弱光性差，年度衰减率高。

薄膜组件：单块组件功率相对略低。但发电性能高，高温性能佳，弱光性能好，阴影遮挡功率损失较小，年度衰减率低。应用环境广泛，美观，环保。

第三：制造工艺

多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少30％左右，因此多晶硅太阳能电池占全球太阳能电池总产量的份额大，制造成本也小于单晶硅电池，所以使用多晶硅太阳能电池将会更加的节能、环保！

其实可供制造太阳电池的半导体材料很多，随着材料工业的发展、太阳电池的品种将越来越多。目前已进行研究和试制的太阳电池，除硅系列外，还有硫化镉、砷化镓、铜铟硒等许多类型的太阳电池，举不胜举，通常这些材料都会用来制作非晶硅电池。

所以，我们在选择光伏组件的时候，建议根据实际情况选择晶体硅光伏组件比较成熟的产品，对于单晶、多晶，一直有争论，我们安装商对家庭光伏发电系统的发电量并无多大区别，单晶的利用面积会比较高，单晶在面积利用率上会比较好；多晶市场比例比较高，应用的比较广，价格方面也是有一定的优势，但我们要明白一点，对于同样功率的光伏系统，对于发电量是一致的。

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