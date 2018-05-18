　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

单晶硅、多晶硅、非晶硅电池优缺点分析

点评

科技传媒网 光伏盒子 2018-05-18 19:05

对于此问题，想必大家都有了一个比较深层次的了解，但对于刚加入光伏行业的人来说，我觉得还是有必要再给大家说一下单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅电池之间的区

近日，有人在光伏盒子微信后台留言，问“如何区分单晶硅电池和多晶硅电池”？

对于此问题，想必大家都有了一个比较深层次的了解，但对于刚加入光伏行业的人来说，我觉得还是有必要再给大家说一下单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅电池之间的区别。如果有说的不妥当的地方，也还请大家见谅。

如何正确的区分单晶硅、多晶硅、非晶硅电池 分别都有哪些优缺点？

太阳电池最早问世的是单晶硅太阳电池。硅是地球上极丰富的一种元素，几乎遍地都有硅的存在，可以说是取之不尽的，用硅来制造太阳电池，原料可谓不缺。但是提炼它却不容易，因此人们在生产单晶硅太阳电池的同时，又研究了多晶硅太阳电池，至今商业规模生产的太阳电池，还没有跳出硅的系列。那么该如何正确区分单晶硅、多晶硅与非晶硅电池呢？

第一：外观上的区别

从外观上面看的话，单晶硅电池的四个角呈现圆弧状，表面没有花纹；而多晶硅电池的四个角呈现方角，表面有类似冰花一样的花纹；而非晶硅电池也就是我们平时说的薄膜组件，它不像晶硅电池可以看出来栅线，表面就如同镜子一般清晰、光滑。

如何正确的区分单晶硅、多晶硅、非晶硅电池 分别都有哪些优缺点？

单晶硅电池

如何正确的区分单晶硅、多晶硅、非晶硅电池 分别都有哪些优缺点？


多晶硅电池

如何正确的区分单晶硅、多晶硅、非晶硅电池 分别都有哪些优缺点？

非晶硅电池

第二：使用上面的区别

对于使用者来说，单晶硅电池和多晶硅电池没有太大的区别，它们的寿命和稳定性都很好。虽然单晶硅电池平均转换效率要比多晶硅高1％左右，但由于单晶硅电池只能做成准正方形（四边都是圆弧状），因此当组成太阳能电池板的时候就会有一部分面积填不满；而多晶硅是正方形，所以不存在这样的一个问题，它们的优缺点具体如下：

晶硅组件：单块组件功率相对较高。同样占地面积下，装机容量要比薄膜组件高。但组件厚重易碎，高温性能较差，弱光性差，年度衰减率高。

薄膜组件：单块组件功率相对略低。但发电性能高，高温性能佳，弱光性能好，阴影遮挡功率损失较小，年度衰减率低。应用环境广泛，美观，环保。

第三：制造工艺

多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少30％左右，因此多晶硅太阳能电池占全球太阳能电池总产量的份额大，制造成本也小于单晶硅电池，所以使用多晶硅太阳能电池将会更加的节能、环保！

如何正确的区分单晶硅、多晶硅、非晶硅电池 分别都有哪些优缺点？

其实可供制造太阳电池的半导体材料很多，随着材料工业的发展、太阳电池的品种将越来越多。目前已进行研究和试制的太阳电池，除硅系列外，还有硫化镉、砷化镓、铜铟硒等许多类型的太阳电池，举不胜举，通常这些材料都会用来制作非晶硅电池。

所以，我们在选择光伏组件的时候，建议根据实际情况选择晶体硅光伏组件比较成熟的产品，对于单晶、多晶，一直有争论，我们安装商对家庭光伏发电系统的发电量并无多大区别，单晶的利用面积会比较高，单晶在面积利用率上会比较好；多晶市场比例比较高，应用的比较广，价格方面也是有一定的优势，但我们要明白一点，对于同样功率的光伏系统，对于发电量是一致的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214863-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:多晶硅单晶硅非晶硅电池

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

碧桂园产城融合背后：布局智能制造 瞄准机器人

一边是风口，一边是出于行业转型的需要，以房地产企业为代表的“新势力”正试图在智能制造领域趟出一条新路。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS