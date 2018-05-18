联想大数据登陆2018世界智能大会 用CPS激发智能制造活力

我国制造业正处于从生产型向服务型，从制造大国向制造强国转变的关键历史时期。如何培育新型制造服务模式，实现中国创造，进而推动经济增长方式的转变，是未来5-

2018年5月16日，由国家发改委、工信部、国家互联网信息办公室、中国科学院和天津市人民政府等共同主办的第二届世界智能大会在天津隆重开幕。天津市副市长姚来英、工业和信息化部信息化和软件服务业司司长谢少锋、中国互联网协会秘书长卢卫等各级政府领导莅临指导，并发表重要讲话。中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨与中国工程院院士倪光南等国内顶尖的专家学者也悉数到场。作为智能科技领域的全球盛会，今年大会以“智能时代：新进展、新趋势、新举措”为主题，聚焦智能科技产业发展，旨在推动智能科技成果的完善、落地和共享，吸引了大批国内外知名企业共襄盛举。

2018世界智能大会入场处

联想集团副总裁、首席研究员田日辉受邀出席论坛并发表《基于CPS构建云制造数据智能》的主题演讲，与参会嘉宾共同探讨了如何借助CPS(Cyber Physical System，信息物理系统)架构构建数据智能，助力中国制造业通过云制造实现制造能力的服务化与行业的协同化。田日辉表示：“云制造以‘制造即服务’为核心理念，有助于实现服务的开放协作和社会资源高度共享，调整优化制造产业结构，促进制造业可持续良性发展。而CPS作为支撑云制造的核心技术体系，将在云制造不同的发展阶段为其提供所需的核心技术能力。”

联想集团副总裁、首席研究员田日辉发表主题演讲

我国制造业正处于从生产型向服务型，从制造大国向制造强国转变的关键历史时期。如何培育新型制造服务模式，实现中国创造，进而推动经济增长方式的转变，是未来5-10年需要解决的重大问题。云制造融合了先进的信息、制造与物联网等技术，可以帮助制造企业将产能、工艺等数据集中在云端，进行大数据分析与客户关系管理，通过网络资源环境为产品提供高附加值、低成本和全球化制造的服务，继而发挥企业的最佳效能，有效实现中国制造业的转型升级。而云制造的实现，离不开云计算、物联网、CPS、工业大数据等多项技术的深度应用。

大会云制造分论坛现场

CPS作为支撑云制造的核心技术框架体系，主要通过智能连接(Connection)、智能分析(Conversion)、智能网络(Cyber)、智能认知(Cognition)和智能配置与执行(Configuration)的5C技术体系，来构建虚拟与实体世界的对称管理与全局协同优化。

作为国际领先的制造企业，联想大数据依托自身成熟的大数据技术积累，结合工业生产现场的实际场景，研发并推出了LeapCPS信息物理系统。该系统摒弃了传统的软件设计架构，采用分布式设计理念，深度融合工业物联网、工业大数据与工业智能技术，能够快速对工业现场的实际生产设备进行配置、管理、对接，轻松应对工业生产现场复杂的网络环境，支撑从单体制造到协同制造的全过程。

大会世界智能科技展展区

联想LeapCPS共分为四个层次：边缘层能够实现设备的互联互通，快速整合MES、CRM、ERP等业务系统信息数据，同时提供边缘计算能力；数据资产层提供了大数据的存储和计算，以及包括深度学习框架、知识图谱引擎、机器学习等算法和模型在内的工业智能模型库；智能开放层提供了微服务架构的环境和能力，可提供更加灵活的服务支持；最后，应用层覆盖了不同行业、不同业务环节以及不同CPS应用层次，可以提升全产业链的价值。通过联想自身工厂的经验积累，以及外部客户的经验积累叠加，LeapCPS产品形成了完善的闭环。

此外，LeapCPS的架构及功能设计，保证了工业领域客户在生产现场能够快速、安全、有效的实施部署。而集成的规则、行业积累AI模型和适合国人使用习惯的全图形化界面，可以让使用者快速上手，标准的开放式接口则让对接工业用户的其他业务系统变得更加轻松。

某化工集团新建化工厂正是借助联想CPS系统，实现了端到端的智能工厂升级。该集团通过对厂区上万台能源仪表数据分析、产线核心设备数据实时采集、监控，利用联想CPS系统中的人工智能模块对全量数据进行建模分析，最终实现了该工厂大型核心设备的健康度分析及预测、生产链路的工艺优化以及全厂区的能耗管理及优化，为传统企业实现智能制造转型提供了强有力的保障。

不仅如此，在这次论坛上，中国工程院邬贺铨院士谈及云制造的服务平台时，引用了联想与宝钢合作建立的钢铁销量预测系统。他说，宝钢通过联想全球数据中心掌握的数据，让钢材需求预测精度达到92.2%以上，库存周转时间缩短20%，节约采购资金上亿。推动行业智能化，联想大数据一直在深耕。

联想大数据业务始于2011年，历经7年战略投入，已经在全球拥有8个数据中心，2000多台服务器，300余人的研发团队，每天处理150亿条记录，30TB的实时数据，实现了对联想集团全球化管理、生产与运营体系的全方位立体支撑，并通过联想工业互联网平台和解决方案向行业客户赋能，已经赢得包括汽车制造、冶金、能源、医药以及金融等诸多行业顶级客户的信赖。

现在，联想全面出击人工智能、物联网、智能制造等领域，并在大数据、计算力和算法上深度布局，努力推动行业智能化。此次联想LeapCPS在世界智能大会的成功亮相，再次证明联想有能力通过技术的不断创新，帮助客户进行数据整合和智能处理，从而实现业务价值的提升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214864-1.html

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