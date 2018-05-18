富士康IPO前，郭台铭的“转型”路演

几天的演讲中，郭台铭的话题无外乎人工智能、信息处理、云计算、区块链金融等。而这些领域，正是富士康目前的发力领域所在。

68岁的郭台铭最近可能要打破每天工作16小时的纪录。5月16日傍晚他出现在清华大学，头戴棒球帽、身着Polo衫，为清华学子们讲述数字经济如何赋能工业智造。

5月17日大早，他又西装革履地出现在100公里外的天津。这里，正在召开第二届世界智能大会，他在现场做了“实体经济＋数字经济：工业互联网赋能的时代来临”的主题演讲。

演讲结束，他又赶往下一场――会见天津当地的上百家中小企业主，并与其中一家中小企业签署了战略合作协议。下午两点三十分，郭台铭离开天津又赶往北京。下午五点钟，在北京有一场他与要员们的重要会面。

郭台铭以及他执掌的富士康，很久以前就不甘于“品牌代工厂”这样的称呼，他和他的团队希望富士康借助工业互联网的契机，转身为一家“工业互联网”型公司。

转型工业互联网

几天的演讲中，郭台铭的话题无外乎人工智能、信息处理、云计算、区块链金融等。而这些领域，正是富士康目前的发力领域所在。

郭台铭当天在天津会见近百名中小企业家的原因，是富士康在打造的区块链金融平台，希望通过人流、物流和过程流等实体流，以及虚拟流、技术流、现金流、信息流等虚拟流，将之间所有环节打通，为更多的中小企业服务。

但有人认为，郭台铭频繁现身的真正目的，是为富士康旗下子公司――富士康工业互联网股份有限公司（简称为：工业富联）正在上海证券交易所IPO进行“路演”。

根据工业富联的IPO文件，该公司将未来开展8大项目的资金规模为272．53亿元。如果一切顺利，该公司将成为2015年继国泰君安以来中国A股最大一单IPO。

从IPO文件介绍，工业富联主要产品为通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等，主要应用于智能手机、宽带和无线网络、运营商的基础建设、互联网增值服务终端产品等。

郭台铭认为工业互联网潜力巨大，他预计，到2025年，工业互联网创造82万亿美元的经济产值，是全球经济总量的1／2。

苹果业绩是“晴雨表”

虽然富士康一直致力于业务多样化从而减少对苹果公司的依赖，但iPhone手机的出货量仍然像一张“晴雨表”，大概率影响着富士康的业绩表现。

富士康本周一公布的一季度财报显示，富士康第一季度的净利润下滑14．5％至240．8亿新台币，前一年同期富士康的净利润为282亿新台币。富士康第一季度营收从去年同期的9750亿新台币增加至1万亿新台币，增长率为5．5％。

富士康2017年一半以上的收入都依赖于苹果的产品。虽然苹果从来不公布IPhone手机的出货量数据，但iPhone手机近期的出货量增长速度在放缓。

今年第一季度，iPhone手机的交付量相比去年同期增长了3％。但由于较高的单机价格，iPhone手机仍然为苹果的营收贡献了14％的高速增长。

事实上，如果以年为单位，富士康的业界下滑最早发生在2016财年。受iPhone手机出货量大幅下降的拖累，富士康当年的营收下降2．8％至4．35万亿新台币，为1991年公开上市以来的首次下滑。净利润为1486亿新台币，与前一年基本持平。

但是，富士康在2017财年似乎并未得到明显改善，与同期相比营收虽然增加，但同样增加迅速的成本，导致净利润不增反降。

不只做品牌代工厂

越是严重依赖于苹果，富士康越是加速各个领域的布局以改变这种现状。也就在本周二，富士康旗下子公司以700万美元，领投了区块链身份识别公司Cambridge Blockchain的A轮融资。该公司成立于2015年，总部位于马萨诸塞州。

一个月前，富士康的一家子公司称，出资8．66亿美元购入美国消费电子制造商Belkin国际；其旗下工业互联网公司也在上交所进行了IPO。

2016年5月，富士康旗下子公司――富智康移动与芬兰公司HMD Global，共同出资3．5亿美元，微软手中收购了诺基亚功能机业务相关资产，其中富智康出资3．3亿美元。2018年4月份，有消息称，股东双方拟在印度建厂，生产诺基亚手机零件以扩大其印度业务。

在收购诺基亚功能机业务三个月后，富士康又以3888亿日元收购了日本电子产品巨头夏普66％的股份。该公司2015年时曾入不敷出，一度靠出售总部大楼和土地缩减开支。随后，富士康对夏普采取的一系列提振措施，包括以人为本的物联网和8K生态体系的建立，使得夏普逐渐走出泥沼。

夏普于4月26日发布的2017财年财报显示，该公司营收增加18．4％至2．43万亿日元，净利润为702亿日元，实现了4年来的首次盈利。

除此之外，富士康的猎物还包括，印度即时消息应用Hike Messenger、互联网叫车平台滴滴出行、互联网造车公司小鹏汽车、IDG能源、AI语义公司三角兽、显示技术公司MicroLED……这些投资，也完全符合郭台铭所说的“实体经济＋数字经济”的战略。（来源：腾讯科技 作者：李思谊）

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