　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

富士康IPO前，郭台铭的“转型”路演

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-18 19:23

几天的演讲中，郭台铭的话题无外乎人工智能、信息处理、云计算、区块链金融等。而这些领域，正是富士康目前的发力领域所在。

68岁的郭台铭最近可能要打破每天工作16小时的纪录。5月16日傍晚他出现在清华大学，头戴棒球帽、身着Polo衫，为清华学子们讲述数字经济如何赋能工业智造。

5月17日大早，他又西装革履地出现在100公里外的天津。这里，正在召开第二届世界智能大会，他在现场做了“实体经济＋数字经济：工业互联网赋能的时代来临”的主题演讲。

演讲结束，他又赶往下一场――会见天津当地的上百家中小企业主，并与其中一家中小企业签署了战略合作协议。下午两点三十分，郭台铭离开天津又赶往北京。下午五点钟，在北京有一场他与要员们的重要会面。

郭台铭以及他执掌的富士康，很久以前就不甘于“品牌代工厂”这样的称呼，他和他的团队希望富士康借助工业互联网的契机，转身为一家“工业互联网”型公司。

转型工业互联网

几天的演讲中，郭台铭的话题无外乎人工智能、信息处理、云计算、区块链金融等。而这些领域，正是富士康目前的发力领域所在。

郭台铭当天在天津会见近百名中小企业家的原因，是富士康在打造的区块链金融平台，希望通过人流、物流和过程流等实体流，以及虚拟流、技术流、现金流、信息流等虚拟流，将之间所有环节打通，为更多的中小企业服务。

但有人认为，郭台铭频繁现身的真正目的，是为富士康旗下子公司――富士康工业互联网股份有限公司（简称为：工业富联）正在上海证券交易所IPO进行“路演”。

根据工业富联的IPO文件，该公司将未来开展8大项目的资金规模为272．53亿元。如果一切顺利，该公司将成为2015年继国泰君安以来中国A股最大一单IPO。

从IPO文件介绍，工业富联主要产品为通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等，主要应用于智能手机、宽带和无线网络、运营商的基础建设、互联网增值服务终端产品等。

郭台铭认为工业互联网潜力巨大，他预计，到2025年，工业互联网创造82万亿美元的经济产值，是全球经济总量的1／2。

苹果业绩是“晴雨表”

虽然富士康一直致力于业务多样化从而减少对苹果公司的依赖，但iPhone手机的出货量仍然像一张“晴雨表”，大概率影响着富士康的业绩表现。

富士康本周一公布的一季度财报显示，富士康第一季度的净利润下滑14．5％至240．8亿新台币，前一年同期富士康的净利润为282亿新台币。富士康第一季度营收从去年同期的9750亿新台币增加至1万亿新台币，增长率为5．5％。

富士康2017年一半以上的收入都依赖于苹果的产品。虽然苹果从来不公布IPhone手机的出货量数据，但iPhone手机近期的出货量增长速度在放缓。

今年第一季度，iPhone手机的交付量相比去年同期增长了3％。但由于较高的单机价格，iPhone手机仍然为苹果的营收贡献了14％的高速增长。

事实上，如果以年为单位，富士康的业界下滑最早发生在2016财年。受iPhone手机出货量大幅下降的拖累，富士康当年的营收下降2．8％至4．35万亿新台币，为1991年公开上市以来的首次下滑。净利润为1486亿新台币，与前一年基本持平。

但是，富士康在2017财年似乎并未得到明显改善，与同期相比营收虽然增加，但同样增加迅速的成本，导致净利润不增反降。

不只做品牌代工厂

越是严重依赖于苹果，富士康越是加速各个领域的布局以改变这种现状。也就在本周二，富士康旗下子公司以700万美元，领投了区块链身份识别公司Cambridge Blockchain的A轮融资。该公司成立于2015年，总部位于马萨诸塞州。

一个月前，富士康的一家子公司称，出资8．66亿美元购入美国消费电子制造商Belkin国际；其旗下工业互联网公司也在上交所进行了IPO。

2016年5月，富士康旗下子公司――富智康移动与芬兰公司HMD Global，共同出资3．5亿美元，微软手中收购了诺基亚功能机业务相关资产，其中富智康出资3．3亿美元。2018年4月份，有消息称，股东双方拟在印度建厂，生产诺基亚手机零件以扩大其印度业务。

在收购诺基亚功能机业务三个月后，富士康又以3888亿日元收购了日本电子产品巨头夏普66％的股份。该公司2015年时曾入不敷出，一度靠出售总部大楼和土地缩减开支。随后，富士康对夏普采取的一系列提振措施，包括以人为本的物联网和8K生态体系的建立，使得夏普逐渐走出泥沼。

夏普于4月26日发布的2017财年财报显示，该公司营收增加18．4％至2．43万亿日元，净利润为702亿日元，实现了4年来的首次盈利。

除此之外，富士康的猎物还包括，印度即时消息应用Hike Messenger、互联网叫车平台滴滴出行、互联网造车公司小鹏汽车、IDG能源、AI语义公司三角兽、显示技术公司MicroLED……这些投资，也完全符合郭台铭所说的“实体经济＋数字经济”的战略。（来源：腾讯科技 作者：李思谊）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214865-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:IPO转型富士康

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

碧桂园产城融合背后：布局智能制造 瞄准机器人

一边是风口，一边是出于行业转型的需要，以房地产企业为代表的“新势力”正试图在智能制造领域趟出一条新路。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS