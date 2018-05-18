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今日看点：3D打印在金属零部件制造领域大放异彩

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-18 19:30

纽约艺术家Jonathan Brand用一台普通的Ultimaker3D打印机以1：1的比例完美复制了一辆1972本田CB500摩托车！尽管只是一个模型，虽然没有电机也不能骑乘，但看上去

5月18日消息，纽约艺术家Jonathan Brand用一台普通的Ultimaker3D打印机以1：1的比例完美复制了一辆1972本田CB500摩托车！尽管只是一个模型，虽然没有电机也不能骑乘，但看上去也相当震撼。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

3D打印成三维导航 助医生取出1公斤重肝脏肿瘤

在云南省第一人民医院肝胆外科病房中，患者高琼珍不久前通过三维重建3D打印精准手术平台，成功切除约12厘米大小、重达1公斤的肝脏尾叶肿瘤。目前恢复良好，将于近期出院。

今日看点：3D打印在金属零部件制造领域大放异彩

图为医生通过3D打印模型讲解患者的肿瘤位置

航天五院明年试验在轨空间3D打印，技术成熟可在太空建天眼

3D打印、人工智能等科技热点不仅席卷地上人们的生活，也在进军宇宙。5月17日在天津举行的第二届世界智能大会上，中国航天科技集团公司五院副院长李明透露在轨空间3D打印试验将在明年开展。

空间3D打印及在轨组装是中国航天在智能制造方面的重要布局。五院有一些单位正在研究如何在空间微重力情况下进行3D打印，包括美国做的桁架3D打印，和其他复杂结构的打印。明年就准备在轨进行空间失重状态下3D打印的试验。

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NASA支持研发的SpiderFab项目

尧柏集团成立3D打印建筑材料研发中心

尧柏集团与河北工业大学成功举行3D打印建筑材料研发中心签约揭牌仪式，河北工业大学副校长、教授马国伟等一行出席了签约仪式，西部水泥董事局主席、尧柏集团董事长张继民，总裁马维平等领导热情接待并出席签约仪式。

签约仪式上，河北工业大学副校长、教授马国伟指出，如今国家的快速发展使3D打印技术有了一定的市场需求，此次3D打印技术与尧柏集团的合作将成为中国乃至世界首家高定位、高质量、多产品的3D打印建筑材料研发中心。

工程师采用工业3D打印技术打印重量轻的金属零件

随着未来各种软件程序、3D视觉工具和3D打印生产的发展。目前已经开发出了诸如3D打印机舱部件、军用替换部件和机身部件等创新技术。当谈到更小的飞机和更大的喷气机时，仅举几例。世界各地的航空公司都在享受3D设计和3D打印的诸多好处，而且随着趋势的继续，霍尼韦尔等公司也在测试各种3D打印部件。虽然这些零部件通常比以传统技术和材料制造的零部件价格低很多，但重点还是安全性、效率和更高的耐用性。这些公司也能够显着缩短制造时间，这是一大优势！

目前，霍尼韦尔从事工业3D打印，制造钛金属和镍等新金属零件。这使得部件具有巨大的强度(其中一些部件在没有3D打印技术的情况下是不可能制造的)，而且重量也相当轻，这是飞行中的一个重要特征。

全球最大金属3D打印机亮相澳大利亚墨尔本

澳大利亚金属增材制造公司Titomic宣布在澳大利亚墨尔本设备先进的工厂推出世界上最大的金属3D金属打印机。基于传统的冷喷涂技术，新的3D打印工艺可以在9米长×3米宽×1.5米高的规模上打印。

今日看点：3D打印在金属零部件制造领域大放异彩

除了尺寸之外，澳大利亚公司的3D打印工艺也以惊人的速度运行。Titomic3D打印机每小时可以存储大约45公斤的材料，比现在市场上速度最快的3D打印机快10-100倍。此外，据称这些快速打印的物体比钛金属强约34％。

震撼！艺术家用3D打印1：1复制摩托车

今日看点：3D打印在金属零部件制造领域大放异彩

纽约艺术家Jonathan Brand用一台普通的Ultimaker3D打印机以1：1的比例完美复制了一辆1972本田CB500摩托车！尽管只是一个模型，虽然没有电机也不能骑乘，但看上去也相当震撼。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214866-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印机零部件金属3D打印

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