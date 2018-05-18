电子城集团荣获中关村创新发展40年杰出贡献奖

鉴于电子城集团多年来在高科技产业平台打造及为促进区域经济转型增长，为中关村园区示范发展做出的贡献，大会特授予“中关村创新发展40年杰出贡献奖”及“中国自

2018年5月18日，作为第二十一届北京科技博览会重要活动之一的第八届“中关村创新论坛”在北京中关村软件园国际会议中心举办。电子城集团应邀出席，并荣获“中关村创新发展40年杰出贡献奖”及“中国自主创新优秀企业奖”。

本届论坛以“致敬――中关村创新发展40年”及“聚焦科技园区：硬科技・新生态”为主题，邀请到中关村老中青及新生代领军人物同聚一堂，分享成功经历与收获，诠释中关村精神、中关村文化，向中关村走过的40年历程致敬，共谋中关村创新发展未来。

中国科技体制改革研究会会长、中国高新产业开发区协会理事长张景安，中共海淀区委书记于军，中关村管委会副主任王汝芳，北京市科委党组书记、主任许强等领导出席论坛。电子城集团副总裁张南代表集团出席，并做了题为《构筑创新发展空间》的主旨演讲。

电子城集团作为中关村园区最早的开发建设成员之一，是中关村科技园区电子城科技园开发建设、招商引资具体工作及北京电子城老工业基地改造建设工作的实施主体。成立二十余年来，始终秉承中关村创新发展理念，从改造老基地，振兴电子城开始，始终致力于推进高科技园区建设发展。成功上市后，更立足北京，拓展全国，全力构筑创新发展空间，促进经济转型增长，为中关村国家自主创新示范区的建设发展贡献了一份力量。

张南在发言中强调，电子城集团是中关村创新发展的鲜活案例。“电子城的发展是以北京老工业基地改造为基础，附载了中关村创新的体制机制和政策，先试先行，以市场为主导，实现了老基地的二次腾飞。不仅在面貌上有了翻天覆地的变化，产业结构得到了升级，更将其打造成为了特色和活力的高科技产业聚集区。”

多年来，电子城集团不断改革创新，相继在天津、河北、山西、云南、福建等多省市开发建设、启动运营了近20个各具特色的园区项目，产品体系覆盖高科技产业园区、创新产业园区、国际创新中心、新产城一体化、双创孵化加速器等产业项目，总规模累计近700万平方米，累计合作企业客户千余家。电子城集团全国性的战略布局已成为中关村技术输出及品牌外扩的重要载体，成为中关村企业走出去的重要承接平台；高度的企业客户聚集力和合作粘性，已成为拉动地方区域经济增长、促进产业升级的有力助推者。

未来，电子城集团将凭借自身优势，积极搭建多个科技成果转化平台。通过搭建“总部经济平台”、“科技研发平台”、“网络数据平台”、“产业服务平台”，为高端电子信息企业、规模型企业、科技创新型企业提供发展空间和全方位的科技服务，以自主创新为引 领，着力打造集高端办公、高科技研发、创业创意空间、商务配套为一体的产业创新平台，塑造区域产业新地标，推进区域战略性新兴产业和高新技术产业的聚集。

中关村的机制创新，助推了企业创新发展。电子城集团将继续秉承中关村精神，发扬中关村在全国、全球的原始创新活力，为中关村成为世界的中关村、成为世界的科研中心贡献一份力量。

鉴于电子城集团多年来在高科技产业平台打造及为促进区域经济转型增长，为中关村园区示范发展做出的贡献，大会特授予“中关村创新发展40年杰出贡献奖”及“中国自主创新优秀企业奖”。

中关村发展集团总经理宣鸿，四通控股有限公司主席兼CEO段永基，用友网络科技股份有限公司董事长兼首 席执行官、中国产业互联网发展联盟执行董事长王文京，北京大学建筑与景观设计学院院长、美国艺术与科学院院士俞孔坚，北京北斗星通导航技术股份有限公司董事长周儒欣，脉脉创始人林凡，优客工场创始人、董事长毛大庆，北科建集团副总经理徐刚，盛景网络集团联合创始人、首 席执行官司刘燕，臻迪集团创始人兼CEO郑卫锋，东莞中科蓝海智能视觉科技有限公司创始人谭良等企业家代表出席了论坛。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214868-1.html

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