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机构预测苹果在2021年推出AR眼镜Apple Glasses

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-18 21:00

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（原标题：'Apple Glasses' AR headset could launch in 2021, says Gene Munster）

Magic Leap One Lightwear AR headset

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月18日消息，据美国媒体报道，市场调查机构Loup Ventures的分析师基恩・蒙斯特预测，archives/view-5138-1.html">苹果可能在2021年发布传闻颇多的AR可穿戴设备即苹果眼镜（Apple Glasses），并认为在上市第一年可销售超1000万套。

蒙斯特在给客户的报告中写到，苹果CEO蒂姆・库克已经为使AR成为苹果重要业务奠定了一些基础，例如发布了ARKit工具包，在iPhone X上使用AR专业光学镜头和收购可穿戴电脑视觉技术公司SensoMotoric。不过他也承认，“由于2个最流行AR用例Snapchat和Pokemon”的存在，投资者对AR潜力看法不一。

而2015年谷歌眼镜的失败，社会上不喜欢戴着摄像头记录任何可见事物的人，也增添了这种担忧。蒙斯特认为“苹果AR主题将分三阶段演绎”，第一阶段是今年秋天新iPhone使用VCSEL阵列，随后是ARKit应用成为游戏、商务和教育领域“开发者的下一淘金浪潮”，最后是发布“苹果眼镜”。

虽然公众没有为AR眼镜做好准备，但蒙斯特认为，苹果眼镜会成为更流行的概念，理由是“我们不是为体验支持微型窗口世界而生，这种可穿戴设备将是最低限度普及”，直到AR可穿戴设备实用性能抵消社会动态的负面影响。

原先Loup Ventures预计苹果在2020年9月左右发布苹果眼镜，但在与多位AR专家交谈后将日期推迟到2021年12月。蒙斯特称：“虽然这些人并不直接了解苹果的计划，但显然，AR眼镜要成为一个产品门类还有几年的路要走。”（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214869-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌眼镜可穿戴设备新iPhoneAR苹果

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