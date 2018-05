机构预测苹果在2021年推出AR眼镜Apple Glasses

(原标题:'Apple Glasses' AR headset could launch in 2021, says Gene Munster)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月18日消息,据美国媒体报道,市场调查机构Loup Ventures的分析师基恩·蒙斯特预测,archives/view-5138-1.html">苹果可能在2021年发布传闻颇多的AR可穿戴设备即苹果眼镜(Apple Glasses),并认为在上市第一年可销售超1000万套。

蒙斯特在给客户的报告中写到,苹果CEO蒂姆·库克已经为使AR成为苹果重要业务奠定了一些基础,例如发布了ARKit工具包,在iPhone X上使用AR专业光学镜头和收购可穿戴电脑视觉技术公司SensoMotoric。不过他也承认,“由于2个最流行AR用例Snapchat和Pokemon”的存在,投资者对AR潜力看法不一。

而2015年谷歌眼镜的失败,社会上不喜欢戴着摄像头记录任何可见事物的人,也增添了这种担忧。蒙斯特认为“苹果AR主题将分三阶段演绎”,第一阶段是今年秋天新iPhone使用VCSEL阵列,随后是ARKit应用成为游戏、商务和教育领域“开发者的下一淘金浪潮”,最后是发布“苹果眼镜”。

虽然公众没有为AR眼镜做好准备,但蒙斯特认为,苹果眼镜会成为更流行的概念,理由是“我们不是为体验支持微型窗口世界而生,这种可穿戴设备将是最低限度普及”,直到AR可穿戴设备实用性能抵消社会动态的负面影响。

原先Loup Ventures预计苹果在2020年9月左右发布苹果眼镜,但在与多位AR专家交谈后将日期推迟到2021年12月。蒙斯特称:“虽然这些人并不直接了解苹果的计划,但显然,AR眼镜要成为一个产品门类还有几年的路要走。”(木秀林)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214869-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm