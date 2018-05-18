二连浩特市4月份风电、光伏发电监测信息

2018年4月份，我市风电发电量6014．765万千瓦时，同比增长27．4％，环比增长13．6％，限发电量454．169万千瓦时，综合弃风率约为7％，等效发电小时约274．6小时。其中，长风协合2．1万千瓦风电场发电量为313．517万千瓦时，无限发电量，等效发电小时约149．3小时。蒙能新能源4．95万千瓦风电场发电量为1226．232万千瓦时，限发电量192．057万千瓦时，等效发电小时约247．7小时。中海油9．9万千瓦风电场发电量为2932．58万千瓦时，限发电量144．132万千瓦时，等效发电小时约295．3小时。华电风光互补4．95万千瓦风电场发电量为1542．436万千瓦时，限发电量117．98万千瓦时，等效发电小时数311．6小时，为我市4月份等效发电小时数最高。

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