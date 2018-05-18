智能手机行业滑坡，刘作虎却认为一加春天来了

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崔玉贤/文

“一加5T一个月前就卖完了，是一加史上销售最快的一款。”一加6发布会结束后，刘作虎在接受媒体采访时透露，“而且，一加5T已经加过两个单了，我没法解释其中的原因，但有一点肯定，认认真真做产品的企业越来越少了，而‘做好产品’是我们一直以来坚持的。”

一加一直以来是手机行业里比较奇葩的存在：一加是少有的“墙内开花墙外香”的企业，海外和内地销量七三开。对于中国企业一直难以攻下的美国市场，来自IDC最新的数据显示，一加成为2017年美国互联网公开销售市场中，市场占有率最高的企业。

在整个智能手机市场萎缩的情况下，刘作虎却乐观估计一加今年将迎来春天，而且从目前情况来看符合其预期，能够走向夏天就要看一加6的售卖情况。

攻下美国公开市场正在接触运营商市场

从2013年底到现在，一加不仅参与了中国的智能手机行业最激烈的竞争，也经历了欧美和印度市场智能手机行业的变迁。

“看到同行一个一个的倒下，我们经受住了考验，还能站在这里，做我们想做的事情，把我们的产品带到全球35个国家和地区，其实秘诀很简单：就是我们坚守了做企业最朴素的价值观：老老实实做好产品。”刘作虎表示。

目前一加的产品已经走向了全球35个国家和地区，在去年近百亿的营收中，有70%的市场份额来自海外，其中最大的是欧美、然后是印度市场，最后是中国市场。

对于中国手机厂商一直想攻下，但难以攻下的美国市场，一加却得到了认可。来自IDC的最新数据显示，2017年一加在美国400美元-600美元价位的公开市场中，占据的市场份额为44.3%，排名第一。其次为Motorola，占16.7%的份额。第三名为Apple，占10.9%。

而且IDC表示，2017年一加在美国公开市场的销量年增长率是行业最高的，也是美国互联网公开销售市场中，市场占有率最高的企业。

而据刘作虎透露，目前一加正在与美国运营商接触。

众所周知，美国手机一直是运营商渠道占主导的国家，电信运营商把控着智能手机市场80%以上的销量。因此，没有运营商的合作，只能走低端市场或者走公开市场、电商渠道，但在价格上就没有了优势，也没有渠道优势。华为在今年CES上曾想借助运营商市场进入美国，以失败告终。

一加却生而国际。

尤其是中国品牌竞争最为激烈的印度市场，2017年，在印度线上销售的400美金以上高端智能手机里，一加以50.5%的市场份额排名第一，领先第二名苹果近14个百分点。也就是说在印度，每卖两台高端智能机，就有一台是一加。

不过，刘作虎也表示，今年一加在海外的品牌最重要的一个任务是建立信任。在一加一开始进入欧美市场时，曾经用“砸手机”、“LadyFirst”等噱头进行营销，迅速积累了用户。但刘作虎认为从长远来看，这样的营销会伤害品牌，而且用户接受一加不会因为营销接受，而是会因为产品接受。因此，刘作虎拒绝炒作，建立信任，回归产品本质。

2018年是一加的春天

虽然一加“小”，但一直被认为是“小而美”，而且活得非常健康。2016年一加实现了扭亏为盈。当时，刘作虎给内部开了一个会议，给团队打气道：一加的机会是在2018年，2018年将是一加的春天。

而今年就是2018年，一切都在按照刘作虎猜测的方向走吗？

对此，刘作虎表示从目前来看跟他的预期是一样的。“我们看到同行一个个都倒下了，用户选择的机型越来越少，在国内如果想买旗舰机的话，没有太多品牌可选。对一加来说，就是个大的机会。”刘作虎认为。

一加一直以来海外的销量都是占大头，如何扩大国内市场的销量成为一加的问题。刘作虎表示，从长期来看，国内一定是最大的市场，一年有4亿多的市场规模。虽然大盘形式不好，但对于本来就没有太大量的一加来说，大市场的萎缩并不会影响其在国内的发展。

“中国的竞争跟海外的环境有些不一样。所以我们在中国的策略上就是相对的比较求稳。只要稳稳的站在那，机会自然就会来。”刘作虎表示，“如果说一个发力点的话，我觉得也许今年下半年或明年年初会有那么一个契机，在中国发力。”

在中国市场上刘作虎坚定了“求稳”的节奏。在2015年的时候，一加犯了些错误，盲目的扩张了线下，并在北京、上海建了旗舰店；发布了非旗舰机一加X；但很快，一加就进行了调整，关闭了线下店，将资源专攻线上电商销售市场；同时砍掉了X产品线，集中精力只做旗舰。

今年一加的年会主题是活下去，刘作虎透露明年的主题仍然是活下去。“我们以前的企业愿景是做一个受尊敬的全球品牌，但去年我们改了，我们要做一个更健康更长久的企业。”刘作虎表示。

经历了摇摆之后，刘作虎更加坚定活得健康和踏实最重要。

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