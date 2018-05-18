Microsoft HoloLens携手中国生态圈共推各行业数字化转型

Microsoft HoloLens及微软引领的混合现实技术，自进入中国市场一年以来吸引了来自于各行业客户、合作伙伴、开发者的广泛关注和支持，并且诞生了一大批创新业务模

2018年5月18日，微软举办Microsoft HoloLens暨混合现实入华一周年活动，携手来自建筑设计、医疗健康、汽车制造及教育行业的商业用户及合作伙伴，共同讲述了Microsoft HoloLens及混合现实技术入华一年来取得的发展情况，并展示了面向不同行业用户量身定制的解决方案和成功实践案例。

柯睿杰（Alain Crozier），微软公司资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官

微软公司资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰（Alain Crozier）表示：“云计算、大数据、物联网、人工智能、混合现实等一系列新兴技术所引领的数字化转型正在给全球各地、各个行业的企业带来巨大的发展机遇。Microsoft HoloLens及微软引领的混合现实技术，自进入中国市场一年以来吸引了来自于各行业客户、合作伙伴、开发者的广泛关注和支持，并且诞生了一大批创新业务模式、提升互动体验的行业应用和解决方案。未来微软将在混合现实领域持续投入，帮助更多中国开发者、合作伙伴发挥创意、施展才华，助力更多中国用户以全新的视野加速数字化转型。”

微软全球混合现实工作室主管Lorraine Bardeen表示：“由微软引领的混合现实技术，能够将物理世界和数字世界融为一体，打造出在现实世界中与全息影像互动交流的新体验。通过一系列全新的商业应用，微软正在打造面向现代工作环境的混合现实应用，帮助人们以更高效、更有创意的方式完成工作。中国是全球最具创新活力的市场，来自中国的开发者和合作伙伴为各个行业带来了独具创意的精彩应用和解决方案，我们期待能与中国生态圈携手发掘更广阔的合作前景。”

微软凭借创新设计的Microsoft HoloLens开启了令人耳目一新的混合现实之旅，自2017年5月10日在中国开启预售以来，Microsoft HoloLens及其所引领的混合现实技术，以独特的创新视角和开放的技术平台，为不同行业、领域的客户、合作伙伴、开发者带来了多样化的创新机遇。此外，通过Windows 混合现实平台，微软进一步扩展了混合现实生态系统的应用前景，并与3Glasses、戴尔、华硕、惠普、联想、三星等OEM硬件设备制造商一道推出了更多支持Windows混合现实的头显设备，让混合现实体验变得触手可及。

在上周举办的Build 2018微软全球开发者大会上，微软发布了全新的Microsoft Remote Assist和Microsoft Layout应用，致力于进一步拓展混合现实在商业领域的应用，帮助用户打造现代化的工作环境和互动体验。其中：

・Microsoft Remote Assist致力于以混合现实提升远程协作的效率。它能让一线员工以抬头可见、无需动手的方式，通过视频通话、图像分享、混合现实注释等手段，得到技术专家的远程指导和协作。通过企业级的安全网络，一线员工可以将其看到的视野实时共享给技术专家，双方在混合现实中以手写墨迹和箭头做出注释标记，或者是插入图片来进行说明和沟通，从而以身临其境的方式高效协同地完成工作。

・Microsoft Layout能让用户在与现实环境相结合的混合现实世界中进行空间设计。通过导入3D模型就能创造出真实尺寸大小的房间，让用户在现实的物理空间中，或是在完全虚拟现实的世界中，利用高质量的全息影像，体验到设计的实际效果，并能与其他人一起实时地分享和更改这些设计。

自Microsoft HoloLens及混合现实技术正式进入中国市场以来，通过与各领域合作伙伴、开发者的深入合作，在不同行业及应用领域中取得了有目共睹的成绩：过去12个月，中国已经成为Microsoft HoloLens美国之外的最大市场；中国本土培育的全球混合现实合作伙伴（MRPP）达到12家；微软混合现实在中国的实践项目已经覆盖教育、医疗、建筑、汽车、制造、航空航天、广播电视等诸多行业；微软积极支持中国混合（虚拟）现实生态体系的成长，为数以万计的用户、合作伙伴、开发者提供了各类技术培训以及解决方案的推广和普及工作；微软还与教育部达成了共同建设混合（虚拟）现实实验室的战略合作协议，共同培养面向未来的新型技术人才。

在今天的活动现场，微软混合现实技术在建筑设计、医疗健康、汽车制造及教育行业的应用场景、客户案例及合作伙伴解决方案进行了生动的展示：

建筑设计行业

面对数字化转型为建筑设计行业带来的发展机遇，华东建筑集团下属的华建数创致力于积极拥抱云计算、物联网、人工智能、混合现实等新技术，打造建筑工程的全过程数字化解决方案。作为微软在中国建设工程行业中唯一的顶级战略合作伙伴，华建数创将Microsoft HoloLens及混合现实技术作为“智慧化+工程”业务引擎的核心，与微软合作建立联合工程应用实验室，并完成了“中国建设工程行业全息技术平台”的一期开发工作。华建数创提供的全过程解决方案，能够让设计师、用户、施工单位等各个工程相关方，在混合现实的世界中对建筑工程的设计和进度进行展示、修改、分享，为建筑设计和施工带来了立体的视角和高效的体验。

医疗健康行业

围绕医疗健康行业的现实需求，毕业于微软加速器的维卓致远医疗科技，以Microsoft HoloLens为基础，打造了面向临床医疗、医学教学、医学科研的解决方案，在全国100多家三甲医院中被用于手术方案制定、医患沟通、术中辅助导航等场景，不但有助于提高教学、沟通的效率，还让诊断与术中辅助更加精准。华中科技大学同济医学院附属协和医院（又称“武汉协和医院”）骨科叶哲伟教授利用维卓致远开发的系统，成功完成了全球首例由Microsoft HoloLens辅助进行的远程协作骨科手术，并发表了引领医学领域混合现实探索的著作《医学混合现实》。

汽车制造行业

商询科技（DataMesh）是中国最早获得微软MRPP混合现实认证的合作伙伴之一，通过整合Microsoft HoloLens混合现实技术、Surface 产品、Azure和Office 365云服务、PowerBI数据可视化服务及人工智能技术，商询科技打造了一系列面向制造业维修培训、政企宣传、广电制播的解决方案。在积极推动企业数字换转型的过程中，广汽本田采用商询科技的“透明工厂”方案，利用Microsoft HoloLens的实时空间扫描，将汽车生产环境的虚拟沙盘投射到现实环境中，在不影响生产安全的前提下，以实时交互的方式展现出汽车生产过程中的各个环节。这套系统被广汽本田用于企业培训和参观展示，在节省空间、成本的同时，打造出了制造业数字化转型的新颖用户服务体验。

教育行业

作为专注未来教育的专业解决方案提供商，联想煦象综合利用微软混合现实技术、Azure云服务和Office 365打造了一系列面向教育行业的解决方案。自去年9月发布“大象创新教室”以来，煦象先后为上海及周边省市十多家学校提供了基于微软混合现实技术的创新教育解决方案。其中，上海清华中学在联想煦象的帮助下建立了混合现实实验室，能充分利用混合现实的可扩展性、丰富的应用及便捷的操作，帮助学生体会到数字技术的无限潜力、培养学生驾驭新技术的能力、开启面向未来的创新思维。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214872-1.html

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