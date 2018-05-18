江苏光伏产业如何继续领跑全国 跨界融合 “光伏+”聚合新动能

国家光伏应用“领跑者”基地的竞争优选，被认为是当下光伏业界的顶级“赛事”。而在去年底第三批应用基地优选中，江苏有宝应和泗洪两个项目入

中国光伏＋创新发展论坛近日在宝应县召开，来自国家能源局、各省市发改委、光伏企业的400多名代表，就未来光伏业如何综合发展、加快应用普及展开深入探讨。作为产业高地，我省发展模式受到业内人士关注。江苏光伏如何继续领跑全国，成为论坛关注的焦点。

光伏发电量接近海南用电量

国家光伏应用“领跑者”基地的竞争优选，被认为是当下光伏业界的顶级“赛事”。而在去年底第三批应用基地优选中，江苏有宝应和泗洪两个项目入选。“两个基地规模各50万千瓦，在全国10个应用领跑基地中占到20％的份额。”省能源局局长杭海介绍，至去年底，江苏累计光伏装机为907万千瓦，居全国第三。江苏去年光伏发电80．74亿千瓦时，这个电量，接近海南全省一年的用电总量。

江苏积极扩大可再生能源的应用规模，去年全省新增可再生能源装机626万千瓦，占全省装机新增量的48％。到去年底，江苏可再生能源发电量已占全省总发电量的6．6％。去年江苏新增光伏装机361万千瓦，占全国新增量6．8％，全省累计光伏装机达907万千瓦，占全国总装机的7％。

“建设国家领跑基地，目的是通过市场化方式支持先进技术示范，加速提高光伏应用规模，实现光伏发电平价上网。”中国水电水利规划设计总院副院长易跃春认为，江苏大力发展光伏应用，应用规模已在全国领先，光伏发电成本不断降低，开启能源低碳供应新时代。

渔光互补效益提高5倍

经过前期的应用拓展，眼下光伏应由提高规模向高质量发展转型，这成为与会业内人士的共识。如何实现高质量发展？跨产业融合，成为业界不约而同的选择。

此次论坛的举办地宝应，便是光伏跨界融合发展的典型。宝应县委书记王逍霄介绍，宝应水域面积近70万亩，他们因地制宜，在国内率先采用水下养鱼、水上发电形式，打造集光伏电站、生态渔业养殖、特色渔业休闲旅游为一体的综合开发基地。全县光伏发电总装机容量超800兆瓦，建成并网发电200兆瓦以上，并吸引10多家央企国企和行业龙头公司投资光伏装备制造业。对渔光互补发电技术深有研究的通威股份光伏事业部总裁陈星宇表示，当鱼塘遮光面积达75％时，会促进有益藻类的生长，“渔业＋光伏”收益可比原来提高5－10倍。

不管是渔光互补，还是光伏＋农业、光伏＋储能、光伏＋交通、光伏＋建筑，融合其他产业共同发展的模式日趋成熟。中利集团采用“光伏＋农业＋就业”方式，为43个贫困县建设“贫困村光伏农场”。汉能薄膜发电集团开发的“汉瓦”，把薄膜光伏技术融入中国古典建筑必备的瓦当之中，实现光伏在古建筑上的应用。

以“智慧大脑”引领走向高端

江苏光伏产业要实现更高质量发展，必须拥有更智慧的大脑。光伏与江苏发展程度较高的互联网、大数据、人工智能等高科技产业深度融合，被专家看作是未来的必经之路。

互联网形态下的光伏应用革命，正向现实狂奔而来。中南勘测设计研究院新能源分院副院长廖锷介绍，建筑信息化模型技术已能将工程的全寿命周期集成在一个模型中，通过三维数字技术模拟建筑物真实信息，从而为光伏工程的设计和施工提供一体化操作，使得光伏工程成本大大降低。

“大数据、云计算等技术与能源革命的结合，将在政府决策、社会治理、产业规划等方面发挥重要作用。”易跃春说，“智慧大脑”加入能源革命，将提升光伏产业建设能力，降低光伏使用成本，凸显光伏能源的应用优势和综合效益，助推光伏应用更快走进生产生活。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214873-1.html

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