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前沿技术加持 首汽GoFun巩固行业第一地位

点评

科技传媒网 中华网 2018-05-18 21:10

前沿技术加持 首汽GoFun巩固行业第一地位

　　随着科技发展，自动驾驶技术正在加速落地，逐渐应用于更多的场景。在共享出行领域，GoFun出行将成为首个采用自动驾驶/Auto Parking技术的平台。在手机APP上进行简单的操作后，车辆便可接近匀速的平稳完成启动、停车入位、编队行进等动作，为用户在真实用车场景下的定点预约取车、自动代客泊车、编队调度等多维度智能化服务提供了可行性展示。在提高运营效率、降低运营成本的同时，增强GoFun用户的整体使用感受。

　　据了解，目前GoFun出行已初步研发出无人驾驶自动取还车技术，预计今年年底，将完成多个场站、数百辆配备自动泊车技术车辆及相应自动泊车匹配车位的上线运营，同时也面向物业、地产等资源型企业开放融合平台，逐步扩大无人驾驶技术与共享汽车的应用。

　　不仅如此，GoFun出行还是行业内首个将区块链技术与共享汽车融合的平台。GoFun出行总裁谭奕表示：“GoFun希望通过将区块链技术服务于用户的现实需求，以区块链数据不可篡改、数据加密安全、数据真实可信等特点，为汽车共享提供了天然的技术保障，充分解决共享出行与用户间信用、信任、安全、隐私等敏感问题。”

　　发布会上，谭奕介绍，GoFun出行正与广东佛山政务应用“智信禅城”区块链项目达成合作，商讨全国首次两个不同行业区块链项目的落地，开创了共享经济领域与政府企业区块链技术的首次尝试，通过信用传递及开放的多边共享，实现了用户数据，车辆数据，行车数据等多节点的信任、信用、安全、隐私等痛点。未来，GoFun出行将不断完善区块链技术的应用，以前沿科技服务于用户的出行需求。

　　经过两年多的发展，GoFun出行在运营效率、用户基数、城市覆盖率、车辆规模、营收能力等方面，已经取得了长足的发展。本次发布会中，易观发布了《中国互联网汽车分时租赁市场专题分析2018》，报告显示，GoFun出行作为行业领跑者，在技术管控、资源调配等方面已经积累了先发优势，月度活跃用户数93.5万令其成为共享汽车行业第一品牌。

　　业内人士表示：“GoFun出行充分利用其线下运营经验和资源优势，通过不断探索自动驾驶、AI、区块链等多种技术与共享汽车的融合发展，为用户提供出更加安全、便捷、智慧出行方式的同时，巩固GoFun出行的行业‘壁垒’，持续增强品牌的行业领导力。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214874-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:首汽Gofun前沿技术加持

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