对话龚宇：任何一家公司都会担心在最巅峰时的模式老化

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“爱奇艺未来可能面对的挑战是什么？”这是龚宇在上市前后被问最多的一个问题。

对此他用一个行业普遍面对的焦虑来回答：担心公司老化，担心技术老化，担心公司最巅峰的模式老化。

那么在上市一个多月后，爱奇艺会如何突破“老化”，走过未来的八年？

用生态系统对抗竞争对手

“我们原来不在意生态，我们就是一个尖刀连、特种部队，先冲入敌人阵队先厮杀。”龚宇把在线视频行业比作一场战争，爱奇艺的战略是先用优势业务单点突破。

回顾爱奇艺的发展战略，龚宇表示，在此之前没想过做生态这件事，之所以爱奇艺在发展到第九年才提出要做生态，因为竞争对手太强大。“我们是一个孤立的一方，他们是生态系统，是一个生态一个生态的在跟爱奇艺打仗。”

此外，龚宇也坦言，长视频的巨大挑战和巨大负担，致使不能再开辟过多的战场。“所以我们就做一个APP。”

但随着商业模式的打通、收入规模的巨大（虽然还没有盈利）以及上市的成功，龚宇认为，最终还是要打阵地战，最重要占领地盘，要守住地盘，就是靠生态系统。对此在本次爱奇艺爱世界大会上，龚宇首次对外提出，爱奇艺的娱乐生态已经由‘苹果树’，成长为包含丰富业态，IP开发全链条的‘苹果园’。

同时，爱奇艺做了两个改变，首先就是从做单一服务、单一产品，变成了打造生态，在技术和商业模式的走通前提下，发挥集中效应，而非单一只做视频；

其次，从产品角度，从单一的超级APP发展为一个产品矩阵，支持生态系统改变的策略。但龚宇强调，爱奇艺不会一下子同时推进八或者十个产品。“除了爱奇艺的这个一个超级APP外，能不能在几年之内有另外的两个三个诞生，这是我们的策略。”

《偶像练习生》的练习生们后续有何规划？

在2017年的推出爆款综艺《中国有嘻哈》后，2018年开年，爱奇艺再次推出另一款爆款综艺《偶像练习生》。而在爱奇艺现场，姜斌公布《偶像练习生》2019年会有新的突破，分别在Q1和Q3制作两季练习生，通过蓝红色的logo颜色给大家想象空间。

《偶像练习生》的成功除了证明爱奇艺在自制综艺上成功外，也引发了大家对偶像产业的讨论，但由于国内偶像市场的不成熟，使的“偶像产业接下来怎么做？”成为一个待解的难题，那么爱奇艺对于偶像产业如何做一些延伸或深入？

对于传统造星产业来说，爱奇艺视频内容的属性决定了走了一条差异化的路线。基于在线视频的大流量入口，爱奇艺拥有了造星能力。

“投入、投入、投入，”龚宇认为，偶像经济的事最核心的投入。“要干一个优秀的节目，你投入一定特别大，偶尔会出现小投入、大成功的事，但是规律上一定是大投入才能搞大成功的事。”

而大投入做节目，货币化方式只有赞助商卖广告、植入广告、贴片广告，却是远远不能支撑完整的商业模式，龚宇重点强调，后续的经济收入是爱奇艺做偶像经济最核心的货币化方式之一，因此这种货币化方式是一定要做下去的，

但不用于完全的素人造星模式，《偶像练习生》里90%的练习生都有自己的经济公司，“他们也做投入和付出，再加上爱奇艺缺乏对偶像的培训、管理、经营，所以又成立了合资公司，跟他们（练习生经济公司）分享回报。”龚宇认为，《偶像练习生》不光是做了一个好节目，最主要的是把商业模式走通了。

“细节上可能还会遇到一些困难，经营的效率需要优化提升，但这都是小事，没关系。”龚宇强调。

据悉，在NINE PERCENT仅成军一个月的时间里，已拿下7个品牌的代言或推广，未来围绕NINE PERCENT的巡演、MV、综艺也在陆续规划中。

未来三家在线视频平台将长期并存

当被问到“爱奇艺未来可能面对的挑战是什么？”时，龚宇笑称，这是在上市前后被问最多的一个问题。

“战略上没想到有什么突出的挑战，战术上肯定有，比如买一部剧买错了，投入3亿的节目颗粒无收。”此外，一个通常性的行业焦虑是，担心公司老化，担心技术老化，担心公司最巅峰的模式老化。

不可避免的，上市后如何向投资者证明公司盈利的能力，也是爱奇艺需要面对的。对此龚宇解释说，财务压力是有的，利润的压力不能说没有，但不是明显的。“现在的投资者跟前几年的投资者，对中国视频网站的看法、认识深度是完全不一样的。他们大部分是看中长期利益的。”

“真正长期持有且份额比较多的一部分投资者反倒是建议爱奇艺从长期角度把基础打好、增加投入、增加市场份额，把品牌、自制都做好。”龚宇强调。

因此短期内，对于爱奇艺来说，第一目标是快速增长，获得更大的市场份额，包括用户数、用户使用时长、原创内容的高速增长，收入的高速增长，而不是把重心放在利润上。

而这也与视频行业的竞争和爱奇艺的资本优势相对竞争对手稍显劣势的有关。对此龚宇表示，“没钱是万万不能的，但钱不是万能的。过去八年，爱奇艺一直也不是最有钱的，也取得了现在的成绩，当然，爱奇艺也不是最没钱的。”

目前，在线视频行业三家并立，对于未来的竞争格局，龚宇认为，未来三家将长期并存发展。因为用户对内容的需求是多样性的，如果全是采购内容的同质化内容，多样性就很难满足。同时加上成本高，这倒逼行业做自制。“自制就不会卖给别人了，所以内容差异化就形成了，同时成本的快速增长也会被抑制，而货币化能力还在提升，会缓解内容成本上涨，也就缓解了平台的竞争压力。”

“品牌广告和会员都是头部内容驱动的，头部内容原来主要靠买，现在也是主要靠买，但是逐渐会过渡到和自制内容有一个平衡。”龚宇认为，Netflix也一直没公布到底他的自制内容流量占比到多少。“根据我们自己的判断，不用占主导地位，只要占到一定的比例，比如30%或者再高一些，可能就会对成本的抑制、平台之间的产业化就会形成了，竞争压力会缓解。”

爱奇艺的关键词：从容、专注、坚持。

在爱奇艺成立8年、上市一个多月后，刚过50岁的龚宇回顾这过去的八年，用三个关键词总结了爱奇艺的8年发展之路――从容、专注、坚持。

从容：但这背后隐藏的故事又特别多，不是想从容就从容得了的，前面你交了学费，算是一种成功的体会。

专注：忍住了方方面面的诱惑，包括钱的诱惑、机会的诱惑，然后专注做事。龚宇表示，这些年来爱奇艺只专注做几件事，一个是品牌广告；一个是向移动端发展；另外，是发展会员付费，在每一个阶段只做一件事。

坚持：龚宇强调不管你怎么从容，困难还是永远不断地在出现，现在想起来很多困难过去就过去了，但是在当时的节点你未必觉得这个困难就能轻易过去，一定要坚持，很重要。

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