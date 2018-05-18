河南简化光伏并网流程助贫困户增收

光伏扶贫是能源领域支持脱贫攻坚的重要手段之一，近年来，国网河南省电力公司积极构建政策咨询、报装受理、方案答复、现场验收、计量安装、运行调试“一条龙”机
5月7日，河南许昌供电公司工作人员来到禹州市鸠山镇张家庄村光伏扶贫电站建设现场，对电站工程质量、安全防护等工作进行上门帮扶指导，助力光伏扶贫项目早投运、早见效。
光伏扶贫是能源领域支持脱贫攻坚的重要手段之一，近年来，国网河南省电力公司积极构建政策咨询、报装受理、方案答复、现场验收、计量安装、运行调试“一条龙”机制，畅通绿色通道，加快了全省光伏扶贫工程的建设步伐。河南电力加强与政府部门、建设单位的沟通联络，提前介入，提供“一对一”全流程跟踪服务，为项目建设提供全方位指导和支持，保证项目及早发挥社会效益。
截至2017年年底，河南已建成并网光伏扶贫电站92万千瓦，其中光伏扶贫村级小电站5085个，总规模82．3万千瓦。今年一季度，河南省新增并网光伏扶贫项目1151个、容量16．8万千瓦。
据介绍，2018～2020年河南拟规划新增村级小电站6917个，覆盖贫困户321150户，总规模177万千瓦。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214877-1.html
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