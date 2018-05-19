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“中国制造”为波士顿百年地铁注入新动力

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科技传媒网 中国机床商务网 2018-05-19 01:06

2018年5月15日，中车长春轨道客车股份有限公司(简称：中车长客)为波士顿橙线地铁“量身订制”的首批4节车辆在美国马萨诸塞州梅德福德惠灵顿站进行线上试车，车辆

2018年5月15日，中车长春轨道客车股份有限公司(简称：中车长客)为波士顿橙线地铁“量身订制”的首批4节车辆在美国马萨诸塞州梅德福德惠灵顿站进行线上试车，车辆有望在今年年底通过测试正式投入使用，连接哈佛大学和麻省理工学院。

“中国制造”为波士顿百年地铁注入新动力

据了解，波士顿地铁是美国第一条地铁，从1897年投入使用至今已有100多年的历史。2014年10月，中车长客中标284列波士顿红线和橙线地铁，这是中国轨道交通装备企业在美国面向全球招标中首次胜出。当天，马萨诸塞州州长Charlie Baker(查理・贝克)、州运输部长斯蒂芬妮・波拉克、美国中车麻省公司副总裁贾波等出席活动并试乘新车。

Charlie Baker表示，这是波士顿橙线和红线地铁近四十年来首次更新换代的第一步。马萨诸塞湾运输局向中车订购的152节橙线车辆和252节红线车辆将逐步投入使用并替代两条线现有的老旧车辆。其实，早在2017年10月，由中车长客研制的首批美国波士顿橙线地铁车16日便在长春顺利下线，这也是中国首批具有完全自主知识产权的美国标准地铁车。据报道，波士顿橙线地铁车采用不锈钢车体，运营时速63英里，车辆服务年限达30年。中车长客股份公司副总工程师于青松介绍，车辆结构强度、控制安全、质量管理体系等方面均采用美国标准，这也是中国首个整车各系统均采用美国标准设计的产品。

为了实现波士顿地铁后续车辆的本土化生产，中车长客于2015年9月在美国投资兴建了第一个制造基地――中国中车春田工厂，这个占地40英亩的工厂能够完成车辆总装配、转向架装配、试验和售后等工作。目前，该工厂已投入使用，将负责此后波士顿地铁数百辆车的装配。除此之外，该工厂的投产还为当地提供了大量的就业机会。美国中车麻省公司副总裁贾波介绍，目前中车春田工厂已有156名员工，而当时公司承诺到2021年，雇佣当地员工150名左右。“我们已提前实现承诺。到2021年，预计雇佣人数将达260人。”

马萨诸塞州运输部长斯蒂芬妮・波拉克表示，新橙线列车将以六节车厢编组运营，如果全部投入使用，将使高峰期行车间隔从现在的6至7分钟缩短至4分半钟，也就是说，每小时的客运量能增加40%左右。

美国是地铁的发源地，对轨道交通产品的技术、运营商资质等均有严格标准。而中国机车这趟跨越太平洋之旅充分展示了“中国制造”的过硬本领，做到了“美国标准”与“中国亮色”的完美契合。有了波士顿橙线地铁列车这一中美产能合作的上乘之作，中国轨道交通装备正在美国迎来越来越多“回头客”。除波士顿项目外，中车目前执行的还有洛杉矶地铁项目和费城双层客车项目。此外，中车还设立了研发美国分中心，将承担前沿技术研究、美标体系的建立及认证、对北美地区项目进行跟踪、研发及后期的技术支持等工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214880-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中国制造地铁

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