ÇÇ²¼Ë¹21ËêÊ±ÓÐÈËÕâÑùÆÀÂÛËû£ºÌ«¹Å¹Ö£¬ÏñÐ¡³ó

乔布斯21岁时有人这样评论他:太古怪,像小丑

(原标题:Read this 1976 letter from a Silicon Valley exec that calls Steve Jobs 'flaky' and a 'joker')

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月18日消息,据国外媒体CNBC报道,今天,史蒂夫·乔布斯(Steven Paul Jobs,1955年2月24日-2011年10月5日)被认为是世界上最有价值的苹果公司背后的天才。但在1976年,乔布斯20岁出头的时候,他给人的印象却截然不同:他似乎很“古里古怪”,像个“小丑”。

由硅谷广告业高管迈克·罗斯(Mike Rose)所写的信件是这么说的。他曾接触过乔布斯,后者找他给苹果的第一台个人电脑“Apple 1”打印使用说明书。

罗斯对当时还不为人知的乔布斯心存疑虑,他对他们的谈话内容做了记录。然后,他在1976年6月23日的一封信中把那些信息传递给了他的商业伙伴“鲍勃”。

“罗斯在信中描写了一个车库中的两个年轻人,”斯坦福大学硅谷档案馆的历史学家莱斯利·柏林(Leslie Berlin)在《Recode Decode》节目中说。他还说,罗斯说“他们听起来很可疑。要小心。”

这封信被保存在斯坦福大学的特色馆藏中。它开头写道:“鲍勃——这个小丑将会给你打电话。”罗斯如是谈到乔布斯。

“Regis McKenna的人向他们推荐了我们(你)。他们是两个家伙——他们在一个车库中打造设备——想要我们的产品目录。他想要免费得到。他不愿意相信我。告诉他我们想看看他们有什么——我们评估下——然后决定。他听起来古里古怪。要小心!”

当时,罗斯有理由心存怀疑。

“在70年代,去尝试做自己的事情和创业的想法仍然非常新鲜,”柏林解释说,“创业者基本上都是那些无法在真实的、体面的公司中做下去的失败者。”

乔布斯和沃兹尼亚克在1976年愚人节那天正式推出了苹果电脑,就在罗斯写这封信的几个月以前。首批Apple 1电脑是在乔布斯父母的车库制造的,售价666.66美元。

“按今天的标准来看,Apple 1是一款相对基础的产品。”《华尔街日报》报道称,“它只包括一个主板;不包括外箱,买家要另外配置键盘和显示器。安装基本的编程语言需要一个卡式录音机和一张专门的卡片。”

罗斯1976年的笔记还包括了关于Apple 1的原理图的信息。

虽然当时只制造了大约200台Apple 1,但在接下来的几十年里,该公司继续革新了个人计算技术,并引入了像iPhone这样的技术。如今,该公司的市值超过9160亿美元。

这些信件于1998年由罗斯捐赠给斯坦福大学。(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214881-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm