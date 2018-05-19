ÇÇ²¼Ë¹21ËêÊ±ÓÐÈËÕâÑùÆÀÂÛËû£ºÌ«¹Å¹Ö£¬ÏñÐ¡³ó

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£¨Ô±êÌâ£ºRead this 1976 letter from a Silicon Valley exec that calls Steve Jobs 'flaky' and a 'joker'£©
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