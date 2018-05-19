¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-05-19 04:03
¹²Ïí°ì¹«ÆóÒµÉîÛÚÁèÐÛ»ñÒÚÔª¼¶Õ½ÂÔÈÚ×Ê ¾©¶«´ï³¿ÁªºÏÍ¶×Ê,¾©¶« ÈÚ×Ê ÉîÛÚ ´ï³¿ ÁèÐÛ
¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÑ¶ ÍøÒ×¿Æ¼¼ÐÂÎÅ5ÔÂ18ÈÕÏÂÎç£¬ÁèÐÛ¼¯ÍÅÔÚÉîÛÚ¾Ù°ì2018ÄêÈÚ×Ê·¢²¼ôßÆ·ÅÆÉý¼¶Õ½ÂÔ·¢²¼»á£¬Ðû²¼Íê³ÉAÂÖÈÚ×Ê£¬ÈÚ×Ê¹æÄ£ÒÚÔª¼¶ÈËÃñ±Ò£¬²¢ÍÆ³ö¹²Ïí°ì¹«ÐÂÆ·ÅÆ¡°Ð¡ÐÜU×â¡±¡£
¾ÝÁË½â£¬¾©¶«¼¯ÍÅºÍ´ï³¿´´Í¶ÁªºÏÍê³ÉÕ½ÂÔÈÚ×Ê¡£Í¶×Ê·½±íÊ¾£¬´Ë´ÎÍ¶ÈÚ×Ê¾ö²ßºÜ¿ì£¬¿´ÖØµÄÊÇ¹²Ïí°ì¹«µÄ¾Þ´óÉÌÒµÇ°¾°ºÍÉç»á¼ÛÖµ¡£
¾ÝÁèÐÛ¶ÊÂ³¤ºúìñÐÛ½éÉÜ£¬ÉîÛÚÁèÐÛÊÇ×îÔç½éÈë¹²Ïí°ì¹«ÊÐ³¡µÄ¹«Ë¾Ö®Ò»£¬Ä¿Ç°¹«Ë¾ÊÐ³¡·Ý¶îÈ«¹úÁìÏÈ²¢Õ¼¾Ý»ªÄÏÖ÷ÒªÊÐ³¡¡£¹«Ë¾Ä¿Ç°ÓÐÁ½Íò¶à¼ÒµÄÆóÒµÓÃ»§£¬ºÏ×÷ÁìÓò±é¼°»¥ÁªÍø¡¢IT¡¢½ðÈÚ¡¢½ÌÓý¡¢Ò½ÁÆ¡¢·¿²ú¡¢Í¨ÐÅµÈ¸÷ÐÐ¸÷Òµ¡£
ºúìñÐÛ±íÊ¾£¬ÁèÐÛÄ¿Ç°ÕýÔÚÍÆ¹ã¡°Ð¡ÐÜU·þ¡±ÒµÎñ£¬ÆóÒµÓÃ»§ÏòÁèÐÛ¹ºÂò·þÎñ£¬ÁèÐÛÏòÆóÒµÊä³ö¼¼ÊõÈËÔ±¡¢×Ê²ú¹ÜÀíÈËÔ±µÈ£¬¶øÕâÐ©ÈËÊÇÁ÷¶¯Ê½µÄÊÇ¹²ÏíÊ½µÄ£¬ÄÄÀïÓÐÎÊÌâ¾ÍÈ¥ÄÄÀï¡£°´ÕÕºúìñÐÛµÄÉèÏë£¬Î´À´µÄCBD£¬Ò»¶°Â¥Ö»ÐèÒªÒ»µ½Á½Ãû¼¼ÊõÈËÔ±¡¢×Ê²ú¹ÜÀíÈËÔ±£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°ÈËÔ±¹²Ïí¡±¡£
¾Ý½éÉÜ£¬¡°Ð¡ÐÜU×â¡±ÒÑ¾´òÔì³öÒµÄÚÊ×¸ö¡°¹²ÏíITÉè±¸¡±±Õ»·£¬Í¨¹ý¡°×âÁÞ¡ª»ØÊÕ¡±±Õ»·ÄÜ°ïÖúÆóÒµÊÍ·ÅÏÖ½ðÁ÷£¬ÓÅ»¯×Ê²úÅäÖÃ¡£¡°Ð¡ÐÜU×â¡±ÔÚ×âÁÞµÄ»ù´¡ÉÏÕûºÏÈ«²úÒµÁ´£¬´òÔì°üÀ¨Ð¡ÐÜU»ú¡¢Ð¡ÐÜU·þ¡¢Ð¡ÐÜU»ØÊÕ¡¢Ð¡ÐÜU¹Ü¼ÒµÈÔÚÄÚµÄ²úÆ·¾ØÕó¡£
Î´À´£¬¾©¶«½«»áÀûÓÃ¾©¶«ÆóÒµ¹º600¶àÍò»îÔ¾ÆóÒµµÄÆ½Ì¨ÓÅÊÆ£¬ÒÀÍÐ¾©¶«¶àÄê»ýÀÛµÄ¾Óª¾Ñé£¬ÎªÁèÐÛÌá¹©Êý¾Ý¡¢Á÷Á¿¡¢Èë¿Ú¡¢×ÊÔ´µÈ·½ÃæµÄÖ§³Ö£¬ÎªÁèÐÛ¼¯ÍÅÖúÁ¦¡££¨¾²¾²£©
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214882-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
Ò»±ßÊÇ·ç¿Ú£¬Ò»±ßÊÇ³öÓÚÐÐÒµ×ªÐÍµÄÐèÒª£¬ÒÔ·¿µØ²úÆóÒµÎª´ú±íµÄ¡°ÐÂÊÆÁ¦¡±ÕýÊÔÍ¼ÔÚÖÇÄÜÖÆÔìÁìÓòÌË³öÒ»ÌõÐÂÂ·¡£
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£