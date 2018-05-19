传奔驰将在以色列测试自动驾驶电动轿车

据外媒报道，知情人士透露，梅赛德斯-奔驰准备于今年下半年在以色列公共道路上测试自动驾驶车辆，该公司目前正努力获得以色列当局的监管批准。

据外媒报道，知情人士透露，梅赛德斯-奔驰准备于今年下半年在以色列公共道路上测试自动驾驶车辆，该公司目前正努力获得以色列当局的监管批准。

据知情人士透露，奔驰可能会使用一辆配备自动驾驶系统的电动轿车来进行测试，该公司就此事尚未发表评论。测试将在梅赛德斯-奔驰（戴姆勒子公司）的特拉维夫研发中心外的公共道路上进行，该研发中心由奔驰于2017年在以色列特拉维夫市成立，专注于数字汽车和移动性服务的研发。

戴姆勒董事长兼梅赛德斯-奔驰首席执行官蔡澈在该中心成立当天的新闻发布会上表示，该公司将利用以色列在创新、数字技术、汽车高科技以及技术人才等方面的强大优势，来帮助塑造奔驰未来的自动驾驶汽车，加强戴姆勒在全球范围内的研发能力，为消费者提供数字化和创新移动性服务方案。

奔驰已经在美国和几个欧洲国家进行自动驾驶车辆的研究。最近，该公司宣布，将使用公司新推出的EQ电动SUV概念车在西班牙进行测试。

通用汽车等其它几家公司也在以色列拥有自动驾驶车辆。目前为止，唯一获准在以色列公共道路上进行自动驾驶测试的公司是Mobileye。Mobileye的总部位于耶路撒冷，去年被英特尔以153亿美元的价格收购，这一交易突显出以色列作为汽车技术中心的影响力日益增强。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214883-1.html

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