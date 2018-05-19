全国各省对地面光伏电站限建情况投资需谨慎

有些省直接发布限制建设地面光伏电站的通知，有些省则是选择先建先得的方式限制地面光伏电站的建设，但是都离不开一个宗旨：那就是地面光伏电站已经不受政府欢迎

据有关人士统计，我国地面光伏电站市场已经趋近于饱和，2015年我国地面光伏装机规模甚至达到了计划规模的两倍。意识到这一趋势，国家能源局下达光伏发电规模管理文件，明确要求各省控制地面光伏电站的建设速度，为响应国家能源局政策，各省纷纷提出地面光伏电站的限制建设要求。

江西省

6月2日，江西省能源局发布《做好近期光伏发电应用工作的指导意见》的通知，赣能新能字［2016］66号文件。文件称，该省光伏产业及光伏应用快速发展，但今年以来出现一些新的问题。据悉该省整个十三五期间新增规模3GW。平均每年新增约600MW。

通知要求：从2016年6月1日起，建议各地暂停新增地面光伏备案申请，待全省光伏指标供需平衡后再恢复备案。国网江西公司暂停受理未列入当年全省目录项目的评审工作。

湖北省

从省能源局了解到，今年全省各地向该局申报的光伏电站建设项目，装机规模超过600万千瓦，是去年申报规模的2．5倍。

目前，国家对各省光伏电站建设实行年度规模指标配额管理。我省今年的配额指标约为60万千瓦（光伏扶贫项目除外），指标供需比达1：10。这意味着，九成申报项目将难以拿到今年的“准生证”。

浙江省

以下为通知中关于地面光伏电站重要的内容，节选出供大家参考。

根据目前辖区内地面光伏电站前期推进情况，上报2016年地面光伏电站建设计划（不含2015年地面光伏电站建设中期调整计划项目）。根据国家相关要求，2016年我省地面光伏电站建设计划将按照国家下达年度规模，开展竞争性分配。各社区市光伏发电规划编制情况、2015年光伏项目建设情况以及具体项目目前期深度、实施进度、业主实力。上网电价等均作为竞争因素（竞争性分配办法另行发文）。

近日，泰州市人民政府办公室印发《关于进一步促进光伏发电行业健康发展的意见》，文件中明确泰州市光伏发电项目分为“屋顶光伏电站、农业大棚光伏电站和鱼塘水面光伏电站”三类。并且明确指出：除升压站房等配套设施外，光伏电站项目不得直接在地面上实施，不得占用其他类型的农用地、建设用地以及自然河道。

安徽省

5月23日，安徽省能源局公示了纳入2016年第二批先建先得分布式光伏电站备选项目名单，共涉及17个项目，总装机容量31．96万千瓦。

先到先得，意味着建设地面光伏电站要想等到政府的批准比较难了。

2月下旬出台的《安徽省关于完善先建先得分布式光伏电站建设管理的通知》显示，安徽先建先得地面分布式光伏电站，原则上以35千伏及以下电压等级接入电网，且单个项目容量不超过2万千瓦。项目建成后，按照并网先后顺序，滚动纳入国家安排安徽的年度光伏电站建设规模。纳入安徽省能源局2016年第一批先建先得分布式光伏电站备选项目名单的项目共计13个，总装机容量25．96万千瓦。前后两批项目加起来达30个，累计装机容量达57．92万千瓦。

河南省

近日，河南省发改委下发《关于推进光伏发电项目有序健康发展和调整列入2015年以前年度指导规模项目的通知》，一方面确定了2015年以前年度指导规模的安排和实施情况，明确已纳入两个文件项目的分类处置方法：今年6月30日前并网的项目正式列入2015年以前的年度指导规模；6月30日前开工但未并网的项目，列入河南光伏电站备案选项目库，以后安排年度指导规模时优先考虑；如果今年12月30日前仍未并网的，取消备选项目库资格；如果6月30日前未开工的项目，将取消纳入年度指导规模的资格，也不得列入河南省光伏电站备选项目库。

云南省

云南能源局印发光伏开发指导意见，不再发展地面电站

光伏电站建设占用土地较多，光伏电站建设与土地、林地使用矛盾突出；云南省水能资源丰富，从电源结构上看，并不需要大力发展光伏发电。结合我省高原特色农产品丰富而可种粗土地较少的现状，为提高土地利用效率，支持云南省现代农来发展，推进太阳能多元利用，发展光伏农业和光伏扶贫，最大程度上支持我省的贫困地区发展，是形成生态高效、科学运行、监管有力的太阳能多元化利用的重要举措。

宁夏省

2016年1月5日，宁夏自治区人民政府下发《光伏园区电站项目资源配置指导意见》和《光伏电站项目备案和建设管理办法》（以下简称宁政办发4号文），剑指路条倒卖和大型地面电站乱象，严格控制地面电站建设规模，全力应对西部越来越烈的“弃光限电”现象。

新的宁政办发4号文表示，今后宁夏的光伏电站，不再是你想建就能建――原则上未纳入规划园区的光伏项目不再给与备案，从根本上限制了路条的数量，坚决遏制限电状况的继续发展。

启示：其中有些省直接发布限制建设地面光伏电站的通知，有些省则是选择先建先得的方式限制地面光伏电站的建设，但是都离不开一个宗旨：那就是地面光伏电站已经不受政府欢迎了，反倒成了政府急需解决的难题。所以，别再盯着地面光伏电站作为投资方式了！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214886-1.html

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