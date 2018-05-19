2018上海光伏展

全球具影响力的国际化、专业化、规模化“2018国际太阳能产业及光伏工程（上海）展览会将于2018年5月28-30日在中国上海新国际博览中心隆重举行。 SNEC光伏大会暨(上海)展览会”从2007年第一届的1.5万平方米，发展到2017年的16万平方米，来自全球90个国家和地

全球具影响力的国际化、专业化、规模化“2018国际太阳能产业及光伏工程（上海）展览会将于2018年5月28-30日在中国上海新国际博览中心隆重举行。

SNEC光伏大会暨(上海)展览会”从2007年第一届的1.5万平方米，发展到2017年的16万平方米，来自全球90个国家和地区共1788家企业参展，其中国际展商比例占30%，已经成为在中国、在亚州、在全球具影响力的国际化、专业化、规模化的光伏盛会。

展出内容包括：它包括从光伏生产设备、材料、光伏电池、光伏应用产品和组件，直至光伏工程系统、智能控制、即时监控、全程跟踪、储能增效，涵盖了光伏产业链的全部环节。本届展商预计将达到1800家，展出面积达到20万平方米。

届时，逾150,000万名专业人士、8000多家企业，包括采购商、供应商、系统集成商等将云集上海。“光伏领袖对话”将由亚洲光伏产业协会（APVIA）牵头并邀请代表欧、亚、美的行业界领袖、产业界主流企业CEO、学术界权威专家、市场分析机构、金融机构和媒体的代表以及社会公众共同参与，探讨光伏产业在欧、亚、美三大光伏市场的合作发展策略。

“光伏科学家大会”由新加坡太阳能研究所（SERIS）所长Armin ABERLE教授担任执行主席，SERIS的Joachim LUTHER 教授和澳大利亚新南威尔士大学的Martin GREEN教授共同担任荣誉主席，并邀请全球光伏产业具权威的科学家作精彩的演讲。同期还将举办“科学家与产业界CTO峰会”，共同探讨太阳能光伏前沿技术及发展。随着光伏2.0时代的到来，亚洲地区已蓄势待发，争当年度全球大光伏安装市场，并维持已有的“世界工厂”地位。

对于想进入中国内地、周边亚洲国家以及其他新兴市场的投资者们来说，“全球光伏金融峰会”不容错过。峰会将探索光伏领域关于项目和风险缓释的未来趋势，并讨论如何实现分化和银行贴现的策略，从而帮助企业在这光伏新时代实现长期可持续发展。这既是国家和地区之间，也是光伏行业其它利益相关者之间关于金融保险业的一个重要交流平台。

全球三大市场研究机构IHS、彭博新能源财经和TrendForce旗下新能源事业处EnergyTrend将联手协办本届“全球光伏市场展望与发展策略论坛”，从不同角度解析全球太阳能光伏市场现状与未来展望的热门议题，同时更有来自全球各地的相关行业组织和机构分享新兴市场的新政策与发展策略。此外，会议期间还将举办分布式光伏发电与储能系统在太阳能领域的现状与展望、中德以及中美太阳能光伏产业合作的相关研讨会。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214888-1.html

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