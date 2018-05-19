　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

李彦宏发内部信：由衷感谢陆奇对百度所做的重要贡献

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-19 10:01

李彦宏发内部信：由衷感谢陆奇对百度所做的重要贡献,李彦宏 陆奇 百度 王海峰

李彦宏发内部信：由衷感谢陆奇对百度所做的重要贡献


科技传媒网讯 网易科技新闻5月18日消息，今天百度宣布陆奇辞去集团总裁兼COO，留任副董事长，同时王海峰升任百度高级副总裁并任AI技术平台总负责人。李彦宏发内部信称：“我希望所有百度同学和我一起由衷地感谢Qi作为集团公司总裁兼首席运营官期间对百度所做的重要贡献。我也期待并相信Qi在公司新的角色上，和大家一起，携手并进，共同实现我们的崇高使命和伟大理想。”

以下为李彦宏内部全员邮件：

各位百度同学，大家好：

今天，我要和大家沟通一项公司的重要变化：由于个人和家庭的原因，Qi无法继续全职在北京工作，经与公司协商，将从今年7月起不再担任集团公司总裁兼首席运营官职务，但将继续担任集团公司的副董事长。同时，经公司研究决定，从即日起，王海峰晋升为百度公司高级副总裁并继续担任AI技术平台体系（AIG）总负责人。

自Qi去年一月加入百度以来，公司发生了很多积极向上的变化。我和广大同学一样，都对他正直的人品、忘我的工作精神和在技术及商业领域的敏锐洞察力印象深刻。在公司夯实移动基础，决胜AI时代的战略指引下，无论是在移动生态下的搜索和Feed双轮驱动，还是在AI方向上的Apollo生态建设、智能家居场景探索、ABC商业拓展，以及百度核心技术能力和前瞻技术方向的持续布局、引领和创新，都取得了明显的进展，公司整体业务也在快速前进。这些都与Qi及所有同学们的辛勤付出密不可分。在这里，我希望所有百度同学和我一起由衷地感谢Qi作为集团公司总裁兼首席运营官期间对百度所做的重要贡献。我也期待并相信Qi在公司新的角色上，和大家一起，携手并进，共同实现我们的崇高使命和伟大理想。

海峰于2010年加入百度，先后为公司创建了自然语言处理部、互联网数据研发部、推荐引擎和个性化部、多媒体部、图片搜索部、语音技术部等，并曾担任搜索公司副总经理。作为AIG总负责人期间，海峰在机器学习、大数据、计算机视觉、自然语言处理、语音技术、图像识别及增强现实等领域吸引招募全球优秀人才，带领团队不断开拓创新，提升百度技术核心竞争力，是变革的推动者和驱动AI技术商业化的楷模。海峰是百度培养多年的技术领袖及优秀领导者，是百度简单可依赖文化的优秀代表。请和我一起祝贺海峰的晋升。希望海峰再接再厉，积极秉承“简单可依赖”的核心价值观，带领团队为百度的基业长青做出更大的贡献，为实现“用科技让复杂的世界更简单”这一崇高使命，贡献重要力量。

为了加强集团公司的集中统一领导，各业务部门负责人张亚勤、向海龙、王海峰、朱光等人将直接向我汇报，IDG总经理李震宇转向张亚勤汇报，任命景鲲为SLG总经理，并在未来一段时间里直接向我汇报。最后，祝福Qi未来一切顺利、美好。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214890-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:百度李彦宏王海峰陆奇

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

欧洲空间局测试在微重力环境下工作的原型3D打印机

近日，欧洲空间局（ESA）正在测试一台3D打印机，该打印机旨在在微重力条件下工作，并使用具有高端机械和热性能的工程聚合物进行制造。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS