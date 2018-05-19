李彦宏发内部信：由衷感谢陆奇对百度所做的重要贡献

科技传媒网讯 网易科技新闻5月18日消息，今天百度宣布陆奇辞去集团总裁兼COO，留任副董事长，同时王海峰升任百度高级副总裁并任AI技术平台总负责人。李彦宏发内部信称：“我希望所有百度同学和我一起由衷地感谢Qi作为集团公司总裁兼首席运营官期间对百度所做的重要贡献。我也期待并相信Qi在公司新的角色上，和大家一起，携手并进，共同实现我们的崇高使命和伟大理想。”

以下为李彦宏内部全员邮件：

各位百度同学，大家好：

今天，我要和大家沟通一项公司的重要变化：由于个人和家庭的原因，Qi无法继续全职在北京工作，经与公司协商，将从今年7月起不再担任集团公司总裁兼首席运营官职务，但将继续担任集团公司的副董事长。同时，经公司研究决定，从即日起，王海峰晋升为百度公司高级副总裁并继续担任AI技术平台体系（AIG）总负责人。

自Qi去年一月加入百度以来，公司发生了很多积极向上的变化。我和广大同学一样，都对他正直的人品、忘我的工作精神和在技术及商业领域的敏锐洞察力印象深刻。在公司夯实移动基础，决胜AI时代的战略指引下，无论是在移动生态下的搜索和Feed双轮驱动，还是在AI方向上的Apollo生态建设、智能家居场景探索、ABC商业拓展，以及百度核心技术能力和前瞻技术方向的持续布局、引领和创新，都取得了明显的进展，公司整体业务也在快速前进。这些都与Qi及所有同学们的辛勤付出密不可分。在这里，我希望所有百度同学和我一起由衷地感谢Qi作为集团公司总裁兼首席运营官期间对百度所做的重要贡献。我也期待并相信Qi在公司新的角色上，和大家一起，携手并进，共同实现我们的崇高使命和伟大理想。

海峰于2010年加入百度，先后为公司创建了自然语言处理部、互联网数据研发部、推荐引擎和个性化部、多媒体部、图片搜索部、语音技术部等，并曾担任搜索公司副总经理。作为AIG总负责人期间，海峰在机器学习、大数据、计算机视觉、自然语言处理、语音技术、图像识别及增强现实等领域吸引招募全球优秀人才，带领团队不断开拓创新，提升百度技术核心竞争力，是变革的推动者和驱动AI技术商业化的楷模。海峰是百度培养多年的技术领袖及优秀领导者，是百度简单可依赖文化的优秀代表。请和我一起祝贺海峰的晋升。希望海峰再接再厉，积极秉承“简单可依赖”的核心价值观，带领团队为百度的基业长青做出更大的贡献，为实现“用科技让复杂的世界更简单”这一崇高使命，贡献重要力量。

为了加强集团公司的集中统一领导，各业务部门负责人张亚勤、向海龙、王海峰、朱光等人将直接向我汇报，IDG总经理李震宇转向张亚勤汇报，任命景鲲为SLG总经理，并在未来一段时间里直接向我汇报。最后，祝福Qi未来一切顺利、美好。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214890-1.html

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