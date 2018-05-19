王海峰升任百度高级副总裁并任AI技术平台总负责人

科技传媒网讯 网易科技新闻5月18日消息，百度宣布副总裁王海峰晋升为高级副总裁并担任AIG （AI技术平台体系）总负责人。

王海峰毕业于哈尔滨工业大学，获得博士学位，于2010年加入百度，2013年10月晋升为副总裁，2014年负责百度核心搜索产品，2015年荣获国家科技进步二等奖。他目前为百度AIG及百度研究院负责人，致力于机器学习、大数据、计算机视觉、自然语言处理、语音技术、图像识别及增强现实方面的研究。

李彦宏表示：“王海峰博士是百度培养多年的技术领袖及优秀领导者，兼具深厚的理论修养和扎根搜索业务多年的实践经验，具有鲜明的务实、自驱、负责到底的工程师风格，是百度简单可依赖文化的优秀代表。在百度向人工智能转型的变革中，他吸引招募全球优秀人才，带领团队不断开拓创新，打造百度各项业务及 AI 行业应用的基础设施，是变革的推动者和驱动AI技术商业化的楷模，为公司的发展做出了突出的贡献。”

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