王海峰升任百度高级副总裁并任AI技术平台总负责人,王海峰 百度 李彦宏 博士
科技传媒网讯 网易科技新闻5月18日消息，百度宣布副总裁王海峰晋升为高级副总裁并担任AIG （AI技术平台体系）总负责人。
王海峰毕业于哈尔滨工业大学，获得博士学位，于2010年加入百度，2013年10月晋升为副总裁，2014年负责百度核心搜索产品，2015年荣获国家科技进步二等奖。他目前为百度AIG及百度研究院负责人，致力于机器学习、大数据、计算机视觉、自然语言处理、语音技术、图像识别及增强现实方面的研究。
李彦宏表示：“王海峰博士是百度培养多年的技术领袖及优秀领导者，兼具深厚的理论修养和扎根搜索业务多年的实践经验，具有鲜明的务实、自驱、负责到底的工程师风格，是百度简单可依赖文化的优秀代表。在百度向人工智能转型的变革中，他吸引招募全球优秀人才，带领团队不断开拓创新，打造百度各项业务及 AI 行业应用的基础设施，是变革的推动者和驱动AI技术商业化的楷模，为公司的发展做出了突出的贡献。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214891-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
近日，欧洲空间局（ESA）正在测试一台3D打印机，该打印机旨在在微重力条件下工作，并使用具有高端机械和热性能的工程聚合物进行制造。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。