3D打印马里奥像素模型 属于80后游戏玩家的回忆

该作品是由多块不同颜色的类似于乐高砖块的3D打印件拼接而成的。作为它最大的亮点，模型中的所有3D打印件均采用了互锁式结构设计。这些设计都是用Fusion360建模

笔者从小玩游戏的记忆，就是从马里奥角色开始的。一个靠光吃蘑菇就能长大的，大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤、还留着胡子的形象，长年担任任天堂的招牌角色，是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。

经典小游戏

一位来自美国伊利诺伊州的设计师，几年前成立了一家以自己名字命名的设计工作室。在工作之余，玩电子游戏是他最大的爱好，最喜欢的游戏是由任天堂公司出品的《马里奥兄弟》系列。从1983年的初版到2017年的最新版本，几乎从没有错过任何一代马里奥系列游戏。

3D打印模型块

因为他的痴迷，他根据任天堂早期经典马里奥兄弟的形象，制作了一款3D打印的马里奥像素模型。这款像素模型采用了8BIT的设计风格，它能够把你瞬间带回到80年代的红白机时代，找回属于那个年代的集体回忆。

马里奥初型

该作品是由多块不同颜色的类似于乐高砖块的3D打印件拼接而成的。作为它最大的亮点，模型中的所有3D打印件均采用了互锁式结构设计。这些设计都是用Fusion360建模软件完成的。

由于要达到像素化的效果，设计过程也相对复杂。设计师把整个马里奥模型分成几个部位，分别完成了头部、四肢和身体部位的3D建模。每一块3D模型均带有经过精确测算后的空隙和卡口式设计。之后，他根据马里奥兄弟的经典形象配色，使用红、白、黑、黄、蓝这五种颜色的PLA材料，配合桌面级3D打印机，按照0.2mm的层厚和30%的填充率，进行了相应部件的3D打印。

放置在办公桌上还不错的小物件

整件作品总共由20多个3D打印的结构件组成。设计师按照原始3D建模的图像，依次按照身躯、腿部、头发、帽子、耳朵的顺序完成了3D打印部件的拼接，制作出了一个完整的3D打印马里奥像素模型。值得一提的是，每一块3D模型的尺寸都恰到好处，整个拼接过程完全不需要使用胶水，而且部件与部件之间的接合也相当完美。

完成

这款3D打印的马里奥像素模型一定能让那些80后的游戏玩家，回忆起自己的童年，再次感受那些与三五小伙伴们一起玩电子游戏的日子！

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