欧洲空间局测试在微重力环境下工作的原型3D打印机

近日，欧洲空间局（ESA）正在测试一台3D打印机，该打印机旨在在微重力条件下工作，并使用具有高端机械和热性能的工程聚合物进行制造。

近日，欧洲空间局（ESA）正在测试一台3D打印机，该打印机旨在在微重力条件下工作，并使用具有高端机械和热性能的工程聚合物进行制造。

据悉，能够在微重力下打印的原型3D打印机已移交给欧洲空间局（ESA）供国际空间站（ISS）使用。

微型3D打印机由领先的葡萄牙3D打印机制造商BEEVERYCREATIVE和国际合作伙伴联盟开发，已经有两年的历史。

MELT项目的目标是设计、开发和测试可在国际空间站的微重力条件下工作的全功能3D打印机。

它必须能够进行3D打印，要求能够打印具有高端机械和热性能的工程聚合物。它需要足够简单，以便国际空间站上的宇航员进行操作和维护。

由葡萄牙的BEEVERYCREATIVE、德国的SONACA Space、德国的OHB-System和葡萄牙的Active Space Technologies组成的国际联盟现在已将其原型机交付给ESA进行测试。

展望未来，BEEVERYCREATIVE计划利用从MELT项目中获得的知识开发面向产品开发需求和快速原型设计的新型3D打印机。

葡萄牙初创公司在ESA技术转让经纪人网络成员Instituto Pedro Nunes的支持下开发了这款新型打印机。它们促进空间技术在非空间市场的商业化，并传播葡萄牙航天公司和学院的最佳和最有前途的空间技术和能力。

该研究所还负责协调葡萄牙欧空局孵化中心，支持将空间技术转让给地面部门的初创公司以及希望进入空间市场的新公司，称为新空间。

来自BEEVERYCREATIVE的新型3D打印机将面向汽车、鞋类、电子等众多行业，他们需要快速成型的高端性能、易用性、材料多样性和设计灵活性。总的来说，这些行业将从产品开发过程中的时间和成本降低中受益。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214893-1.html

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