萧山开发区携手微软共同打造智能制造产业孵化基地

近日，萧山区政府、萧山经济技术开发区与微软（中国）有限公司签订战略合作协议，启动“微软云暨移动技术孵化计划―萧山智能制造孵化基地”，基地落户萧山信息港
近日，萧山区政府、萧山经济技术开发区与微软（中国）有限公司签订战略合作协议，启动“微软云暨移动技术孵化计划―萧山智能制造孵化基地”，基地落户萧山信息港小镇。
“微软云暨移动应用孵化计划―萧山智能制造孵化基地”项目，将充分发挥微软品牌、技术、平台的号召力和凝聚力，结合政府的各项扶持和培育政策，借助运营商的产业资本优势和运维服务能力，积极引入云计算、大数据、物联网和智能制造、人工智能领域的优质创业团队。一方面协助实现创新经济的集聚，提升萧山科技企业产业比重和现代化国际城区新能级；另一方面健全和完善萧山智能制造数字化转型的科技服务支撑体系，构建萧山特色的本地创新生态体系，快速赋能符合本地特点和需求的创新驱动型转型升级。
近年来，萧山主动响应“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，启动智能制造三年行动计划，推进制造业的创新发展，大力实施“6521”工程（6即新一代信息技术在制造业设计、生产、服务、管理、营销和园区6大领域深度融合，5即培育50家以上示范企业，2即实施200个以上重点项目，1即推动1000家以上企业上云），力争把萧山打造成为全国智能制造应用的高地。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214896-1.html
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