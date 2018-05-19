工业互联网发展即将步入“深水区”，群雄逐鹿谁更具有“王者之风”？

所谓工业互联网，其实就是开发和运行各种工业互联网应用功能的云平台，面向制造业的数字化智能化网络化的需求，构建基于海量数据采集汇聚分析的一套服务体系。

以智能制造为主导的第四次工业革命悄然来袭，全球工业进入了传统产业与信息产业深度融合发展的崭新阶段，而作为实现“中国制造2025”战略的关键基础，工业互联网带给企业的变化不仅是生产效率的提升，其还将在企业经营模式、资产管理模式、核心竞争力培育等多个方面进行大的升级。

因此，从政府层面还是企业层面，对工业互联网建设的重视程度都已经上升到了空前的高度，5月17日赛迪在北京发布“2018年中国工业互联网云平台产业白皮书暨十大工业云平台排名”，白皮书从云平台的产业内涵、发展现状、突出问题、发展趋势、2018中国十大工业云平台等方向做深入分析，这也为产业未来的发展指明了方向。

国内工业互联网概况：尚属初期阶段，上升空间巨大

所谓工业互联网，其实就是开发和运行各种工业互联网应用功能的云平台，面向制造业的数字化智能化网络化的需求，构建基于海量数据采集汇聚分析的一套服务体系。

长久以来，我国的传统制造业凭借人口红利一直以劳动密集型的低端制造为主，这便导致了我国制造业在产品创新升级、商业模式改进、技术研发投入上的先天不足。

对制造业而言，工业互联网其实是新一代信息技术与工业系统深度融合形成的产业和应用生态，工业领域基于云端的供应链精细化管理、连续的在线监测、生产设备运行的优化、能源数据管理、工业安全生产等都将大大提高企业的发展潜力，优化资源配置，重构工业产业格局。

赛迪发布的《2018年中国工业互联网云平台产业白皮书》（以下简称白皮书）表示，计算资源虚拟化日渐成熟，奠定了工业云发展的基础。互联网数据的规模化、多样化加快了工业互联网云平台的发展。应用场景以及市场需求也持续推动着产业的发展。

就发展阶段而言，国内工业互联网处于发展的第三个阶段快速发展期，中国互联网正从消费型转向企业型。不过还处于起步阶段，或者称之为“浅水区”，在深度和广度方面都十分有限，但中国作为仅次于美国的第二大互联网产业强国，工业互联网发展前景广阔。

中国互联网云平台产业链结构而言可分为数据采集层、IAAS层、PAAS层、SAAS层。其中，数据采集层是基础，IAAS层是支撑，PAAS层是核心，SAAS层是关键。白皮书还指出目前较为成熟的是IAAS层，但随着市场消费需求的不断扩大，另外三层的利润将逐渐上升，将成为产业利润的主要获取者。

巨大的市场前景吸引着各行业企业纷纷布局，这包括互联网企业、生产制造商、设备制造商在内的来自产业链不同阶段的企业纷纷跑马圈地，推动中国制造业正在向数字化、网络化、智能化和云化发展。

玩家云集，姿态各异：工业云平台百舸争流在所难免

目前，在政策与市场的双重驱动下，工业互联网平台的制造业生态正成为产业竞争的“风口”，2018年的跑马圈地正愈演愈烈，一场“发展的腥风血雨”已经在所难免。

工业云平台呈现百花齐放的局面，各路玩家依托自身情况，纷纷推出了自己的云平台。为此赛迪根据平台实力、专业能力、技术创新、发展潜力这四大要素发布了“中国十大工业云平台”，十家平台虽说都在发力工业互联网，但彼此的优势和领域却各有不同，为此白皮书也对这十家平台各自的领域进行了汇总。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214897-1.html

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