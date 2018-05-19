长江三峡库岸整治要坚持生态优先

长江三峡库岸整治工程直接关系三峡工程的安全稳定运行。为此，库岸整治工程要坚持生态优先，再兼顾其他功能。

长江三峡库岸整治工程直接关系三峡工程的安全稳定运行。为此，库岸整治工程要坚持生态优先，再兼顾其他功能。在“共抓大保护、不搞大开发”思想指引下，依据上位规划内容要求，有关部门要突出生态优先原则，编制库岸整治工程规划。

习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上指出，必须从中华民族长远利益考虑，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发，努力把长江经济带建设成为生态更优美、交通更顺畅、经济更协调、市场更统一、机制更科学的黄金经济带，探索出一条生态优先、绿色发展新路子。

长江三峡水库岸线整治工程（以下简称“库岸整治工程”），是长江三峡工程后续建设重点工作。近年来，长江三峡库区城市抢抓国家对三峡地区的扶持机遇，加快推进城市建设、库岸治理、生态修复，助推当地经济发展。比如，三峡库区某地的长江干流库岸综合整治工程建设项目是正在实施的大型库岸整治工程之一，是集道路港口建设、滨江库岸护坡、生态环境修复、旅游景观于一体的省级重点建设项目，旨在全面提升城市形象，推动区域经济可持续发展。然而，由于此工程建设指导思想未完全突出生态优先观念，导致规划方案生态内容不充分、施工环保工艺技术不完善，再加上完建的库岸整治工程管理工作跟不上等因素，致使库岸整治工程不能完全满足项目建设要求，未能达到工程建设目标。

长江三峡库岸整治工程直接关系三峡工程的安全稳定运行。笔者认为，库岸整治工程要坚持生态优先，再兼顾其他功能。为此，笔者提出如下几点建议：

首先，在“共抓大保护、不搞大开发”思想指引下，依据上位规划内容要求，有关部门要突出生态优先原则，编制库岸整治工程规划，并对规划进行环境影响评价。按照规划及其环评文件要求，制定江段库岸整治工程实施方案。城市江段整治要突出生态优先原则，保证库岸稳定安全。其他河段应在确保库岸稳定安全的情况下，进行自然生态修复整治，辅以一些工程措施。要对库岸整治工程实施方案进行分析、预测，评估项目实施对环境可能造成的影响，进行项目环境经济损益分析，提出相应的污染防治措施。

其次，切实维护长江岸线规划的权威性、严肃性和连续性，妥善处置岸线规划内遗留的问题。有关部门要依据长江岸线规划和相关法规要求，坚决关闭库岸线下及其影响区域内的非法码头、违法船厂、违建设施等，拆除其所有构筑物、设备等，对场地进行环境清理和卫生消毒。

库岸整治工程要按照施工方案，采取绿色环保施工技术工艺，不进行大砍伐、大开挖、大砼筑，应依据地形地貌开展施工整治，进行生态修复。要力争减少施工生产污染物排放，保护长江三峡生态环境。库岸及其相邻绿化工程要利用适合库岸环境生长本土野生植物，进行植树种草，美化库岸环境；景观、道路建设要充分利用当地山水自然资源，打造有三峡特点的滨江景观走廊，将库岸整治工程与生态文化旅游相结合。

第三，要加强库岸整治工程项目竣工环保验收工作。项目业主要评估建设项目的生态环保及配套设施和相应管理措施的效果，生态环境部门要根据评估结论，进行工程竣工环保验收。要保证工程高质量建设，方便工程维护管理。

要对已建成的库岸整治工程进行维护管理。住建、城管、水利、生态环境等部门要与长江航道管理机构加强工作联系，强化完建库岸整治工程维护管理，并依据法规要求，履职尽责，实施后续工作，完善配套设施，确保工程长期发挥效益。有关部门应责成建设单位对库岸整治工程进行环境影响后评价，对其发生的生态环境效果进行论证，以便及时发现问题，采取对策，提出补救或改进方法。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214898-1.html

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