阿斯特将在印度开发35MW开放式太阳能项目

近日，光伏项目开发商阿特斯已经接受印度卡纳塔克邦的委托，为其建设一个35MW的商业和工业（C＆I）开放式太阳能项目。

近日，光伏项目开发商阿特斯已经接受印度卡纳塔克邦的委托，为其建设一个35MW的商业和工业（C＆I）开放式太阳能项目。

据了解，该光伏项目位于Bagalkot区，预计每年将产生约54，000兆瓦时的电力，双方签署25年电力购买协议（PPA），为教育、医疗、水泥和汽车零部件行业的采购者提供电力。

阿特斯还为塔塔清洁技术投资有限公司的C＆I投资组合完成了10亿卢比（约合1600万美元）的融资。

阿特斯董事长兼首席执行官表示，“我们很高兴在印度推出首个C＆I太阳能产品组合，为我们的客户创造可持续价值。本地企业可从清洁太阳能中受益，同时缓解不断上涨的电力成本。阿斯特将提供强大的开发、技术和融资解决方案，帮助企业转向清洁可再生能源。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214899-1.html

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