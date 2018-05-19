【回顾】光伏产业一周要闻大盘点

全球屋顶太阳能市场在2018－2022年的复合年增长率将超过9％。预计到2022年，全球新增屋顶新能源装机容量累计达到17．12吉瓦，其中85％的增长来自亚太地区。

1．重磅！国家能源局再发文 确保光伏扶贫优先上网和全额收购！

刚刚，国家能源局发布关于印发进一步支持贫困地区能源发展助推脱贫攻坚行动方案（2018－2020年）的通知，通知指出，结合可再生能源和市场消纳情况，积极支持贫困地区因地制宜发展风能、太阳能等可再生能源。

2．违规扣补贴！三部委对纳入国家补助目录的光伏扶贫项目进行核查

为保障光伏扶贫项目惠及贫困人口，切实做到“真扶贫、扶真贫”，防止虚报冒领、骗取套取国家补贴资金和“重建轻管”、忽视建设质量等问题，国务院扶贫办、国家能源局和财政部决定对列入补助目录的光伏扶贫项目开展核查工作。

3．利好！0．2元／度 连补3年 河北明确光伏扶贫电站电价补贴政策



2018年底前并网发电的光伏扶贫电站上网电价，补贴标准为每千瓦时0．2元，自并网发电之日起补贴3年，到期后按照国家现行光伏电站电价政策执行。2019年1月1日后新建的光伏扶贫电站，不再享受电价补贴。

4．紧急通告！湖北宜都现光伏新骗局 涉嫌非法集资



近日，宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室也接到市民举报反映，某公司在宜昌市以投资入股建设太阳能电池发电、电站项目为名向广大群众募集入股资金，并许以固定收益及高额回报。根据相关部门调查，该投资模式存在巨大风险隐患。

5．0．2元／度×5年！浙江上虞组织申报分布式光伏发电电量财政补贴



根据《关于加快经济转型升级的若干政策意见》（绍市委发〔2016〕32号）文件中“企业投资新建分布式光伏发电项目的，除按政策享受国家、省电量补贴外，自发电之日起按其实际发电量再给予0．2元／千瓦时的补贴，补贴期限五年”的规定，我局拟兑现2017年12月31日前已通过验收的分布式光伏发电项目发电电量补贴。

6．带图审查、严格并网、建立黑名单 山东台儿庄规范居民住宅户用光伏推广应用



严格建设范围、规范项目选址、严禁违规搭建、实施带图审查、严格并网验收、强监督检查、建立黑名单制度、强化行业自律。近日，山东省枣庄市台儿庄区发布了《关于进一步规范居民住宅户用光伏推广应用工作的通知》。

市场篇

1．利好！四部委发文：支持有条件的企业自建光伏电站

近日，国家发改委、工信部、财政部、人民银行共同发布《关于做好2018年降成本重点工作的通知》，文件第二十一条提出：要合理降低用能成本，支持有条件的企业自建分布式能源，支持新能源发电与用能企业就近就地进行交易！

2．上饶、铜川、长治技术领跑者申报企业名单出炉



5月17日，上饶、铜川、长治相继发布光伏发电技术领跑基地2017年竞争优选申报企业信息公告。

3．枣阳停止开发光伏扶贫项目 2018年湖北省无光伏扶贫指标



2018年5月10日，枣阳市发改委和扶贫办联合发布关于停止开发光伏扶贫项目的通知，文件中指出：国家能源局2018年将不对湖北省下发光伏扶贫建站指标，各地应停止开发光伏扶贫项目，各部门对在建和拟建的光伏扶贫项目停止建设。市发改局，市扶贫办将会建议市政府把各地扶贫资金打包参股到风电项目中。

4．本周价格点评：多晶硅片开工率下滑 切勿盲目恐慌



多晶硅片跌势不止，预计接下来还会下跌，这样的点评，似乎更进一步加重恐慌情绪。和产业内朋友们聊天，能更为直接的体会大家的悲观情绪，甚至有的朋友喊出2．9、2．7、2．5元／片的价格。

5．户用光伏是否会成为2018年分布式光伏发展的新走向？



光伏企业纷纷调整装机目标，将不受指标限制的户用光伏作为2018年光伏发展的重点。那么，户用分布式屋顶光伏是否可以成为2018年光伏行业发展的新走向呢？

6．关于光伏补贴 你最关心的四大疑问都在这里



最近很多朋友在咨询安装光伏电站的相关问题时，普遍担心的一件事就是：光伏发电的补贴，究竟靠谱不靠谱？真的能给20年吗？国家到底有没有明确的相关政策？我们为你一一解答。

7．甘肃电网“友好型新能源电厂”评价管理办法：光伏逆变器数据上传率不低于95％



新能源发电厂向省调传输的当月短期、超短期功率预测、理论发电功率、可用发电功率数据上传率不低于95％；风电场测风塔、风机和光伏电站逆变器、测光站上传数据齐全，上传率不低于95％。

8．甘肃电网风电、光伏场站理论功率与弃电量统计管理办法



场站理论功率应不大于装机容量，应不小于场站可用功率；场站可用功率应不大于开机容量，应不小于实际发电功率，非限电时段场站可用发电功率应等于实际发电功率，场站无发电能力时实际发电功率应为0。

企业篇

1．一季度A股光伏企业业绩喜忧参半：单晶硅企业表现分化 逆变器企业高歌猛进

近日，A股光伏上市企业纷纷晒出2018年第一季度的成绩单。行业总体向好，单晶硅、逆变器巨头继续高歌猛进，电池、组件及辅材等领域则表现为冰火两重天。

2．高手过招！一张图看天合、隆基与晶科如何一次次打破单晶PERC电池效率记录



PERC电池技术已经在业界广泛使用，而如何优化结构和工艺，挖掘PERC技术的潜力则成为了各大厂商研发机构的重要工作，在这一领域，国内的光伏制造商已经取得了世界领先的结果。

3．四家A股光伏公司正式纳入MSCI 总市值超2200亿业绩走势分化



5月15日，MSCI正式公布半年度指数成分股调整结果，234家A股上市公司被纳入MSCI指数体系。纵观这份名单，30多家A股能源类上市公司“入摩”，成为不可忽视的组成部分。这其中，通威股份、隆基股份、正泰电器、特变电工等4家光伏企业（主营含光伏业务）上榜。

4．5．6－5．8GW 韩华Q Cells下调2018年光伏组件出货量



在第二季度的展望中，公司预计其营收约在4．9亿美元至5．1亿美元之间，而在整个财政年度，组件出货量从预计的6～6．2GW下调至5．6～5．8GW；预测本财年制造技术升级和某些研发相关支出的资本支出约为1．45亿美元。

5．东方日升拟25亿投建5GW太阳能电池组件生产基地



东方日升5月15日晚间公告，公司拟设立东方日升（义乌）新能源有限公司（暂定名），注册资本2亿元，总投资25亿元。项目公司设立完成后，将在浙江省金华市义乌市苏溪镇建设5GW太阳能电池组件生产基地，生产光伏组件及相关产品。

6．松下正与特斯拉合作生产太阳能屋顶瓦片



特斯拉和松下两家公司多年来一直保持着合作关系。随着合作的加深，两家公司的关系也日益紧密。目前，两家公司正在合作生产太阳能屋顶瓦片。

国际篇

1．日本能源基本计划：将推动“风光”成为主力电源

日本经济产业省日前披露了预计在今年夏季的内阁会议上通过的《能源基本计划》草案。该草案首次明确写入，将推动太阳能和风力等可再生能源成为“主力电源”。据统计，2016年日本可再生能源发电占比仅为15．3％。

2．美国光伏装机量面临饱和难题



美国的问题尤为严重，更需要在短期未来内有可实施的解决方案。据美国能源存储协会和研究机构GTM报告显示，2017年，美国的装机量为215兆瓦，据推测到2023年这一数值将超过3．3吉瓦；同时，美国企业的快速发展也促使饱和问题加剧。

3．印度宣布风光互补系统新政策 2020年实现10GW该系统容量



5月14日，印度新能源和可再生能源部发布一项新政策，旨在鼓励涉及风能和新能源电站联合运营的新技术，目标是到2022年实现10吉瓦的风光互补系统容量。

4．英国太阳能发电赶超天然气成新顶梁柱



预计到2021年，英国太阳能发电将增长到16吉瓦，到2023年可达18吉瓦，而目前为13吉瓦。增长的3吉瓦电量相当于英国全部核电每周日下午发电数小时的发电量。

5．2018－2022年全球新增屋顶太阳能装机超17GW



市场研究分析机构Technavio预测，全球屋顶太阳能市场在2018－2022年的复合年增长率将超过9％。预计到2022年，全球新增屋顶新能源装机容量累计达到17．12吉瓦，其中85％的增长来自亚太地区。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214900-1.html

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