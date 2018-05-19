　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

Sciaky获得多个电子束增材制造EBAM系统订单

点评

科技传媒网 3D打印在线 2018-05-19 12:02

菲利普斯服务工业公司(Phillips Service Industries，Inc.，PSI)的子公司和金属增材制造(AM)解决方案的领先供应商Sciaky，Inc.已收到多个电子束增材制造(EBAM)系

菲利普斯服务工业公司(Phillips Service Industries，Inc.，PSI)的子公司和金属增材制造(AM)解决方案的领先供应商Sciaky，Inc.已收到多个电子束增材制造(EBAM)系统的订单，以支持美国的国防和电力事业。该项目的细节是保密的。据悉，继2017年光12月份就销售出四套EBAM系统，并都将用于军舰和地面军用车辆的3D打印大型零件以及航空航天工业的钛结构。

Sciaky获得多个电子束增材制造EBAM系统订单

“EBAM工艺是目前唯一能够为陆地，海洋，航空和太空应用生产大型零件的工业级金属3D打印技术。”

Sciaky公司总裁兼首席执行官Scott Phillips说：“Sciaky在为美国的军事和发电计划提供创新解决方案方面有着丰富的经验。我们的EBAM工艺是目前唯一能够大规模生产的工业级金属3D打印技术用于陆地，海洋，航空和太空应用的部件。”

作为行业中可扩展性最强的金属增材制造解决方案(工作范围)，Sciaky的EBAM系统可生产长度从8英寸(203毫米)至19英尺(5.79米)不等的部件。EBAM也是金属增材制造市场中最快的沉积技术，总沉积速率从7磅到25磅不等。(3.18至11.34千克)金属每小时。

EBAM将质量和控制与IRISS(Interlayer Real-time Imaging and Sensing System)结合在一起，该系统是金属3D打印市场上唯一的实时自适应控制系统，能够以精确和可重复的方式感应和数字自我调节金属沉积。这种创新的闭环控制是Sciaky EBAM 3D打印工艺从头到尾提供一致的零件几何形状，机械性能，微观结构和金属化学特性的主要原因。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214901-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:增材制造EBAM系统

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

欧洲空间局测试在微重力环境下工作的原型3D打印机

近日，欧洲空间局（ESA）正在测试一台3D打印机，该打印机旨在在微重力条件下工作，并使用具有高端机械和热性能的工程聚合物进行制造。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS