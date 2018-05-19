Sciaky获得多个电子束增材制造EBAM系统订单

菲利普斯服务工业公司(Phillips Service Industries，Inc.，PSI)的子公司和金属增材制造(AM)解决方案的领先供应商Sciaky，Inc.已收到多个电子束增材制造(EBAM)系

菲利普斯服务工业公司(Phillips Service Industries，Inc.，PSI)的子公司和金属增材制造(AM)解决方案的领先供应商Sciaky，Inc.已收到多个电子束增材制造(EBAM)系统的订单，以支持美国的国防和电力事业。该项目的细节是保密的。据悉，继2017年光12月份就销售出四套EBAM系统，并都将用于军舰和地面军用车辆的3D打印大型零件以及航空航天工业的钛结构。

“EBAM工艺是目前唯一能够为陆地，海洋，航空和太空应用生产大型零件的工业级金属3D打印技术。”

Sciaky公司总裁兼首席执行官Scott Phillips说：“Sciaky在为美国的军事和发电计划提供创新解决方案方面有着丰富的经验。我们的EBAM工艺是目前唯一能够大规模生产的工业级金属3D打印技术用于陆地，海洋，航空和太空应用的部件。”

作为行业中可扩展性最强的金属增材制造解决方案(工作范围)，Sciaky的EBAM系统可生产长度从8英寸(203毫米)至19英尺(5.79米)不等的部件。EBAM也是金属增材制造市场中最快的沉积技术，总沉积速率从7磅到25磅不等。(3.18至11.34千克)金属每小时。

EBAM将质量和控制与IRISS(Interlayer Real-time Imaging and Sensing System)结合在一起，该系统是金属3D打印市场上唯一的实时自适应控制系统，能够以精确和可重复的方式感应和数字自我调节金属沉积。这种创新的闭环控制是Sciaky EBAM 3D打印工艺从头到尾提供一致的零件几何形状，机械性能，微观结构和金属化学特性的主要原因。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214901-1.html

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