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马云：香港有全世界最好的创新环境和条件

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-19 12:03

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马云：香港有全世界最好的创新的环境和条件


科技传媒网讯 网易科技新闻5月18日消息，在香港大学李兆基会议中心大会堂举行的第199届学位颁授典礼上，马云获颁名誉社会科学博士学位。

在随后的演讲中，马云表示，“因为包容，因为有优秀的年轻人，所以香港可以拥抱创新，香港有全世界最好的创新的环境和条件。”马云说。

“香港的年轻人眼睛要往外看，要解决世界的问题，别人的问题；香港的眼睛要往未来看，解决未来的问题。”马云向台下的香港年轻人说道，“我相信，世界上有很多专家，但没有人是未来的专家，只有努力才能成为未来的专家。香港的技术创新，应该是弥补未来的技术空白。”

十年前，马云曾在香港大学进行过一次演讲。面对当时的金融海啸危机，马云向台下的港大师生表示，要重视危机背后前所未有的机遇。此外，马云本人也多次呼吁，通过为中小企业减税等形式为香港的年轻人才创造更好的营商环境。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214902-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:香港香港大学学位马云

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