美图创始人吴欣鸿：图片社交将成为美图秀秀发力社交的机会,吴欣鸿 图片社交 美图秀 美图秀秀 自拍 社交平台
科技传媒网讯 网易科技新闻5月18日消息，美图公司创始人兼CEO吴欣鸿指出，消费升级培养了大众对精致内容的追求，分享生活成了这一时代的刚需。同时，图片是天然的社交入口，图片社交顺应了消费升级，满足了精致人士的分享需求，这成为美图秀秀发力社交的机会。
此外，他也提出了美图秀秀美与社交的战略布局，并预测了图片影像领域十大趋势：
作为图片影像领域的龙头互联网公司，美图公司持续关注着该领域的未来发展。在分享会现场，吴欣鸿也提出了自己对图片影像领域的十大趋势构想。
趋势一：从图片工具到社交平台
未来图片美化的工具会逐步转型为社交平台，美图秀秀的社交圈已经开始尝试。未来的十年，美图将逐步向社交拓展。美与社交将会是美图未来努力去突破的两大方向。
趋势二：从自拍视角，到他拍视角 未来关于“自拍”的定义会更加多元。美图公司从大数据调研得出，越来越多的人已经不再喜欢大头照自拍，更侧重半身、全身的照片。自拍视角将逐渐变为他拍视角。
趋势三：从重度美化，到自然审美
过去的自拍照，人们喜欢重度美化，而现在更多人喜欢真实、自然的美，自然审美在未来会成为主流。
趋势四：从本地处理，到云端处理
随着4G、5G网络的发展，图片美化的过程可以交给云端服务器来完成。美图秀秀绘画机器人Andy，背后就是云美化技术。未来，云端的强大运算能力，将会带来更多的摄影玩法。
趋势五：从手动美化，到AI自动美化
未来十年，AI美化将会取代手动美化，修图的工作可以放心交给人工智能，更快更好更个性化。
趋势六：从千人一面，到千人千面
随着AI技术的发展，定制化美颜技术会更加完善，AI将为每个人定制自己最喜欢的拍摄效果。
趋势七：从虚拟世界，到现实生活
在未来，变美需求会从虚拟世界延伸到现实。人们不仅是需要照片里的自己美，现实中的自己也要美。除了帮助人们从虚拟世界变美，更要关注用户现实变美的需求。
趋势八 ： 从平面，到3D立体
美化的过程不再是平面的，而是3D立体的。通过给平面的照片重建3D模型，我们可以进行更加逼真的人像美化。
趋势九：从美化真人形象，到构建虚拟形象
3D技术与AR技术的结合，会碰撞出新的火花。比如，未来美图可以为用户创建专属的虚拟形象，然后对它做美化，它可以代表你去社交、试妆、试衣服。
趋势十：从识别人脸，到识别一切
未来的人工智能会更加厉害，从单纯的人脸识别，到物品识别、空间识别再到识别一切。
根据公开资料显示，2008年，美图秀秀电脑版正式上线，让用户轻松美化图片，打破了修图的技术壁垒。2011年，美图秀秀移动端上线，用手机即可随时随地实现图片美化。2013年，美图秀秀推出特效自拍和美颜自拍。其后两年，随着AR技术的成熟，美图秀秀陆续推出萌拍、美妆等功能。2017年以来，美图秀秀率先基于人工智能技术推出了手绘自拍、绘画机器人等功能。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214903-1.html
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