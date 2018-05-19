ÖÇÄÜÐÂÊ±´úÖÇ»Û³ÇÊÐÈçºÎÈÃ´óÊý¾Ý¸ü¼ÓÆÕ»Ý?

¿Æ¼¼´«Ã½Íø ¿¿Æ×µÄ°¢ÐÇ 2018-05-19 14:35
´óÊý¾ÝÊÇÊý×Ö¾¼ÃµÄ¡°ÐÂÄÜÔ´¡±£¬ËÕÆÎÕµÄ´óÊý¾ÝÔ½¶à¡¢Êý¾Ý·ÖÎöÁ¦Ô½Ç¿£¬Ë¾ÍÔ½¡°ÖÇÄÜ¡±¡£´ËÇ°»¥ÁªÍø¹«Ë¾ÊÇ´óÊý¾ÝÕù¶áµÄÖ÷½Ç£¬Èç½ñ£¬È«¹ú¸÷µØÕþ¸®Õý»ý¼«Ä±ÇóÂäµØ¡°Êý×ÖÖÐ¹ú¡±Õ½ÂÔ£¬ÈçºÎ´òÍ¨Õþ¸®´óÊý¾Ý³ÉÎªÊý×Ö²úÒµÖØÒª³öÂ·¡£ ¾Ý¡¶ÖÐ¹úÊý×Ö¾¼Ã·¢Õ¹Óë¾ÍÒµ°×Æ¤Êé
´óÊý¾ÝÊÇÊý×Ö¾¼ÃµÄ¡°ÐÂÄÜÔ´¡±£¬ËÕÆÎÕµÄ´óÊý¾ÝÔ½¶à¡¢Êý¾Ý·ÖÎöÁ¦Ô½Ç¿£¬Ë¾ÍÔ½¡°ÖÇÄÜ¡±¡£´ËÇ°»¥ÁªÍø¹«Ë¾ÊÇ´óÊý¾ÝÕù¶áµÄÖ÷½Ç£¬Èç½ñ£¬È«¹ú¸÷µØÕþ¸®Õý»ý¼«Ä±ÇóÂäµØ¡°Êý×ÖÖÐ¹ú¡±Õ½ÂÔ£¬ÈçºÎ´òÍ¨Õþ¸®´óÊý¾Ý³ÉÎªÊý×Ö²úÒµÖØÒª³öÂ·¡£
¾Ý¡¶ÖÐ¹úÊý×Ö¾¼Ã·¢Õ¹Óë¾ÍÒµ°×Æ¤Êé£¨2018£©¡·ÏÔÊ¾£¬2017ÄêÎÒ¹úÊý×Ö¾¼Ã×ÜÁ¿´ïµ½27.2ÍòÒÚÔª£¬Õ¼GDP±ÈÖØ32.9%£¬¡°Êý×Ö»¯¡±³Ì¶ÈÃ¿ÌáÉý10%£¬ÈË¾ùGDPÔö³¤0.5%ÖÁ0.62%¡£Êý×Ö¾¼Ã²»½öÄÒÀ¨»¥ÁªÍøÐÐÒµ£¬»¹°üÀ¨ÈË¹¤ÖÇÄÜ¡¢Çø¿éÁ´¡¢ÔÆ¼ÆËã¡¢´óÊý¾ÝµÈÖÚ¶àÐÂÐË²úÒµ£¬Î´À´½«¶ÔÈ«Éç»á²úÉúÉîÔ¶Ó°Ïì¡£
2018Äê5ÔÂ16ÈÕÖÁ18ÈÕ£¬µÚ¶þ½ìÊÀ½çÖÇÄÜ´ó»áÔÚÌì½òÊ¢´ó¿ªÄ»£¬¹ú¼Ê¹úÄÚÈË¹¤ÖÇÄÜÁìÓò×¨¼ÒÑ§Õß¡¢»¥ÁªÍøÐÐÒµ´óÀÐ¹²ÉÌ¡°ÖÇÄÜÊ±´ú£ºÐÂ½øÕ¹¡¢ÐÂÇ÷ÊÆ¡¢ÐÂ¾Ù´ë¡±¡£ÀË³±¼¯ÍÅ¶ÊÂ³¤¼æCEOËïØ§Ë¡×÷ÎªÖÐ¹ú¿Æ¼¼ÆóÒµÁìÐäÔÚµÚ¶þ½ìÊÀ½çÖÇÄÜ´ó»áÖ÷ÂÛÌ³ÉÏ·¢±í¡¶´óÊý¾ÝÊÍ·ÅÐÂÖÇÄÜ¡·Ö÷ÌâÑÝ½²£¬ÎªÕþ¸®ÂäµØ¡°ÖÇ»Û³ÇÊÐ¡±Õ½ÂÔ´øÀ´ÁË½â¾ö·½°¸¡£
¨…ËïØ§Ë¡µÄÊý¾Ý¹Û£ºÔÆ¼ÆËãÊÇ»ù´¡£¬´óÊý¾ÝÊÇ¹Ø¼ü£¬AIÓ¦ÓÃÊÇºËÐÄ
µ±Ç°Êý×Ö¾¼ÃµÄ±ä¸ï¶¯Á¦·Ö±ðÀ´×ÔÓÚÈË¹¤ÖÇÄÜ£¨AI£©¡¢Çø¿éÁ´£¨Block Chain£©¡¢ÔÆ¼ÆËã£¨Cloud£©ºÍ´óÊý¾Ý£¨Data£©µÄÍÆ¶¯¡£»¥ÁªÍø¹«Ë¾ÒªÑµÁ·Ä³¸öÁìÓòÉÌÒµÖÇÄÜÊ±£¬ÒªÕÆÎÕ¸ÃÁìÓò×ã¹»¶à´óÊý¾Ý£¬²ÅÄÜÉî¶ÈÑ§Ï°µÄ³¡¾°£¬µ«ÊÇÈçºÎ×ö»úÆ÷Ñ§Ï°£¬µÃÓÐ¼ÆËãÄ£ÐÍ£¬Òò¶øÔÚÈË¹¤ÖÇÄÜÁìÓòÓÐ¡°ËãÁ¦¼´È¨Á¦¡±Ö®Ëµ£»¶ø½ñÄê»ð±¬µÄ¡°Çø¿éÁ´¡±ÐÐÒµÈÃ¶àÔª»¯×Ê²úÖ¤È¯»¯¡¢token»¯£¬Êý×Ö×Ê²úÒ²ÊÇ´óÊý¾ÝÁ÷¶¯Óë½»»»¡£
ÔÚIOT£¨ÍòÎï»¥Áª£©Ê±´ú£¬³ýÁË»¥ÁªÍøÐÐÒµº£Á¿µÄÐÅÏ¢¡¢½»Ò×ºÍ½»»¥´óÊý¾ÝÍâ£¬¸÷ÖÖÖÇÄÜÓ²¼þÃ¿·ÖÃ¿Ãë¶¼ÔÚÔ´Ô´²»¶Ï²úÉúÎÞÊýµÄ¡°·Ç½á¹¹»¯¡±µÄÔÊ¼´óÊý¾Ý£¬²¢¹¹³ÉÁËÊý×Ö²úÒµµÄ¡°ÐÂÄÜÔ´¡±¡£¾Ù¸öÀý×Ó£¬ÖÇÄÜÊÖ±í²úÉúµÄÈËÌå½¡¿µÊý¾ÝÄÜ·þÎñÓÚÖÇ»ÛÒ½ÁÆ£¬ÖÇ»Û¼ÒÍ¥ºÍÖÇ»ÛÉçÇøÖÐ¸÷¸ö¼à¿ØÉãÏñÍ·²úÉúµÄÊý¾ÝÄÜ·þÎñÓÚÖÇÄÜ°²±££¬×Ô¶¯¼ÝÊ»ÆÈÇÐÐèÒªÖÇ»Û½»Í¨´óÊý¾ÝËù»îµØÍ¼Òýµ¼£¬ÕâÐ©ÊµÊ±´óÊý¾ÝµÄ¡°´ó¡±²»½ö½öÖ»ÊÇ¡°º£Á¿¡±£¬»¹Òª¡°ÔÚÏß»¯¡±×ª»¯Îª¸÷¸ö²úÆ·µÄËã·¨Ä£ÐÍ¡£
ÈçºÎ²ÅÄÜÊÍ·ÅÊý¾ÝµÄÖÇÄÜ£¬ËïØ§Ë¡ÔÚÑÝ½²ÖÐÈÏÎª£¬ÎÒÃÇµÄ×æÏÈÒÑ¸ø³öÁË´ð°¸¡ª¡ª¡°Ëã¡±ºÍ¡°Êý¡±£¬¡°Ëã¡±·¢Õ¹µ½¼´ÔÆ¼ÆËã£¬¡°Êý¡±¾ÍÊÇ´óÊý¾Ý£¬ÍÆ¶¯ÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨ÉèºÍÖÇÄÜ²úÒµ·¢Õ¹£¬ÔÆ¼ÆËãÊÇ»ù´¡£¬´óÊý¾ÝÊÇ¹Ø¼ü£¬AIÓ¦ÓÃÊÇºËÐÄ¡£
Õ¾ÔÚÖÇ»Û³ÇÊÐµÄ´ó¾ÖÀ´¿´£¬È«Éç»áµÄ´óÊý¾ÝÒÀÈ»×ñÑ¡°¶þ°Ë·¨Ôò¡±£¬ºÜ¶àÓÐ¼ÛÖµµÄÊý¾Ý80%ÊÇ×éÖ¯Êý¾Ý£¬¶ø×éÖ¯Êý¾ÝÖÐÓÖÓÐ80%ÊÇÓÉÕþ¸®ÕÆÎÕ£¬Òò´Ë£¬ÍÆ¶¯´óÊý¾ÝÕ½ÂÔ£¬¹â¿¿»¥ÁªÍøÐÐÒµµÄÁ¦Á¿ÊÇ²»¹»µÄ£¬³ä·ÖÊÍ·ÅÕþÎñ´óÊý¾ÝµÄÇ±ÄÜ»¹ÐèÒªÕþ¸®¡¢¿Æ¼¼ÆóÒµ¡¢¸÷ÐÐÒµ¹²Í¬ÍÆ¶¯¡£
ÀË³±ÊÇ¹úÄÚ»¥ÁªÍø¾ÞÍ·ÔÆ·þÎñÆ÷µ×²ãÌá¹©ÉÌ£¬Ò²ÊÇÕþÎñÔÆÊÐ³¡µÄÁìµ¼Õß£¬ÔÚ°ïÖúÈ«¹ú¶àµØÕþ¸®½¨Á¢Êý¾Ý¹²ÏíÆ½Ì¨·½Ãæ¸³ÓÐ¾Ñé¡£
ËïØ§Ë¡ÈÏÎª£¬¡°´òÔìÊý¾ÝÁ÷Í¨Ó¦ÓÃÉúÌ¬£¬¾ÍµÃÔÚº£Á¿¡¢ÎÞÐòµÄÊý¾ÝÖÐ¶´²ì¹æÂÉ¡¢·¢ÏÖ¼ÛÖµ¡±£¬ËïØ§Ë¡°ÑÊý¾ÝÊÕ¼¯¡¢Êý¾Ý¿ª·Å¹²Ïí¡¢Êý¾Ý½»Ò×¡¢Êý¾Ý×ªÒÆ£¬ÔÚ´óÊý¾Ý²úÒµÁ´ÖÐµÄ´ÓÒµÕß³ÆÖ®Îª¡°ÊýÉÌ¡±£¬¾ÍÏñ°¢Àï°Í°ÍÔÚ18ÄêÇ°³Æ¡°Î´À´²»´ÓÊÂµçÉÌÔòÎÞÉÌ¿ÉÎñ¡±Ò»Ñù£¬ÔÚÖÇÄÜÊ±´ú£¬¡°ÊýÉÌ¡±»áÏñµçÉÌÒ»Ñùºì»ð¡£
ÕýÈçËïØ§Ë¡ËùËµ£º¡°Ö»ÓÐÈÚºÏABCD£¬²ÅÄÜÕæÕý´òÔìÖÇ»Û³ÇÊÐ¡¢ÖÇ»ÛÆóÒµ´óÄÔ£¬¼Ó¿ìÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨ÉèºÍÖÇÄÜ²úÒµ·¢Õ¹£¬ÍÆ¶¯´«Í³²úÒµ×ªÐÍÉý¼¶¡£¡±ABCDÈÚºÏÄÜ¹»²»¶ÏÈÃÖÇ»Û³ÇÊÐ¡°´óÄÔ¡±£¨ÖÐÊàÏµÍ³£©²»¶Ï½ø»¯¸üÐÂ£¬Ô½À´Ô½ÖÇÄÜ¡£
¨…´òÍ¨Õþ¸®´óÊý¾Ý£¬ÖÇ»Û³ÇÊÐÔËÓªÉÌ½«ÈçºÎÂäµØ£¿
°´ÕÕ»¥ÁªÍø»¥ÁªÍøµÄ·¢Õ¹Âß¼£¬Èç¹ûÃ»ÓÐÀÏ¡°Èý´óÔËÓªÉÌ¡±£¬¾ÍÃ»ÓÐ3Gµ½4GµÄ¿çÔ½£¬³ÇÊÐWiFiÈÈµã¾ÍÎÞ·¨ÅúÁ¿¹ºÖÃÁ÷Á¿£¬ÒÆ¶¯»¥ÁªÍøµÄÊÖ»úApp¾ÍÁ¬²»ÁËÍø£¬¼´Ê¹Ä¿Ç°Î¢ÐÅÍ¨¹ýOTTÉè¼ÆÈÃ»ù´¡ÔËÓªÉÌ¹ÜµÀ»¯ÁË£¬»ù´¡ÔËÓªÉÌÒÀÈ»µ±Ç°TMTÐÐÒµµÄ»ù´¡ÉèÊ©£¬½ÓÏÂÀ´ÖÇ»Û³ÇÊÐ¾ÍÒª°Ñ¡°Í¨Ñ¶¡±´´ÒµÒýµ¼ÖÁ¡°´óÊý¾Ý¡±£¨Big Date£©²úÒµ£¬²ÅÄÜÕæÕýÈÃ´óÊý¾Ý²úÒµ±¬·¢£¬¶øÐÂµÄÔËÓªÉÌÖ÷Òµ½«»¯ÉíÎªÔÆ·þÎñÔËÓªÉÌ¡¢´óÊý¾ÝÔËÓªÉÌ£¬ÒÔ¼°ÔÚ´Ë»ù´¡Ö®ÉÏµÄ¡°ÖÇ»Û³ÇÊÐÔËÓªÉÌ¡±¡£
ÀË³±ÎªÈ«¹ú52¸öÊ¡ÊÐºÍ²¿Î¯½¨ÉèÊý¾Ý¹²Ïí¿ª·ÅÆ½Ì¨£¬¹æ»®½¨Éè¹ú¼ÒÊý¾Ý¹²Ïí¿ª·ÅÆ½Ì¨£¬È¥Äê£¬ÀË³±¼¯ÍÅÔÚÈ«ÇòÂÊÏÈÌá³ö¡°ÖÇ»Û³ÇÊÐÔËÓªÉÌ¡±ÀíÄîÒ²Ô¨Ô´ÓÚ´Ë¡£
±ÊÕßÈÏÎª£¬ÖÇ»Û³ÇÊÐµÄ¡°ÔËÓªÉÌ¡±µÄÊÐ³¡×¼ÈëÃÅ¼÷Êµ¼ÊÉÏ¸ü¸ß£º
1.¹úÍâÔÆ¼ÆËã³§ÉÌÉí·Ý²»ºÏÊÊ£¬ÑÇÂíÑ·ABS¡¢GoogleÔÆ¼ÆËã¡¢AzureÊÇ²»ÄÜÔËÓªÎÒ¹ú³ÇÊÐµÄ¹«¹²Êý¾ÝµÄ£¬ÕâÉæ¼°µ½ÐÅÏ¢°²È«ºÍ¡°ÍøÂçÇ¿¹ú¡±µÄ¸ù±¾¡£
2.ÔÆ·þÎñºÍ´óÊý¾ÝÔËÓªÉÌ¼¼ÊõÊµÁ¦ÊÇÓ²Ìõ¼þ£¬ÔÚ¹«ÓÐÔÆÊÐ³¡ÉÏ£¬Õ¼¾ÝÁìÏÈµØÎ»µÄÀË³±ÔÆ¡¢°¢ÀïÔÆµÈ¾ÞÍ·¡£
3.Ðµ÷¸÷µØÕþ¸®¡¢ÒÔ¼°Õþ¸®¸÷²¿ÃÅµÄ¹ØÏµ£¬µç×ÓÕþÎñ½¨ÉèÉæ¼°µ½ÃñÉú¸÷¸öÊý¾Ý¿ª·ÅÓë´òÍ¨£¬ÄÑ¶ÈÏàµ±´ó¡£
4.ÄÜ°ïÖú³ÇÊÐ½øÐÐÊý¾Ýµ¼Èë¹¤×÷£¬ÍÆ¶¯³ÇÊÐÖÇ»Û¹¤³Ì»ù´¡½¨Éè£¬ÎªÖÇ»ÛÉú»îºÍÖÇ»Û²úÒµ½øÐÐ¿ÆÑ§µÄÊý¾Ý»¯¹ÜÀí¡£
µ±Ç°£¬ÎÒ¹úÒ»¡¢¶þÏß³ÇÊÐÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨Éè·½ÃæÓÐÁËºÜ¶àÌ½Ë÷£¬È¡µÃ³¤×ã½ø²½£¬µ«ÓÉÓÚÈ±ÉÙÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨ÉèÕûÌå¹æ»®£¬µ¥Ò»µÄÐÐÒµÓ¦ÓÃÃ»ÄÜÈÃÊÐÃñÌåÑéµ½³ÇÊÐµÄÕûÌåÖÇ»Û£¬ÊÐÃñµÄ»ñµÃ¸Ð²»Ç¿¡£¶øÀË³±½áºÏÔÚÕþÎñ´óÊý¾ÝÔËÓªÁìÓòµÄ»ýÀÛ£¬Ìá³ö¡°Ò»Æ½ÆßÍ¨¡±µÄÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨Éè¼Ü¹¹£¬°ïÖúµØ·½Õþ¸®ÂäµØÖÇ»Û³ÇÊÐ£¬ÈÃÕþÎñ´óÊý¾ÝÎª¹ã´ó¹«Ãñ·þÎñ¡£
ËùÎ½¡°Ò»Æ½¡±¾ÍÊÇ´òÔìÍ³Ò»µÄÊý¾Ý»ã¾ÛºÍ¼ÆËãÆ½Ì¨£¬ÕþÎñ´¦ÀíÒÀÍÐÓÚÆ½Ì¨½øÐÐ´¦Àí£¬ÕâÊÇÈÚºÏÁËABCD¼¼ÊõµÄ¡°ÖÇ»Û³ÇÊÐ´óÄÔ¡±¡£ËùÎ½µÄ¡°ÆßÍ¨¡±·Ö±ðÊÇ³öÐÐ¡°Ò»Â·Í¨¡±¡¢¾ÓÃñ½¡¿µ¡°Ò»¿¨Í¨¡±¡¢¹«¹²°²È«¡°Ò»ÍøÍ¨¡±¡¢ºÍÐ³Éç»á¡°Ò»¸ñÍ¨¡±¡¢ÊÐÃñ°ìÊÂ¡°Ò»Õ¾Í¨¡±¡¢ÖÇ»Û½ðÈÚ¡°Ò»´ûÍ¨¡±ºÍ°®³ÇÊÐÍø¡°Ò»µãÍ¨¡±Æß¸öÍ¨µÄ½¨Éè¡£
ÀË³±Óë¼ÃÄÏÊÐÕþ¸®³ÉÁ¢´óÊý¾ÝÔËÓª¹«Ë¾£¬»ã¾ÛÈ«ÊÐ30¶àÒÚÌõÊý¾Ý×ÊÔ´£¬ÔÚÈ«¹úÂÊÏÈÊµÏÖ16¸ö±ãÃñÊý¾ÝµÄ¿ª·Å£¬²¢ÉÏÏß°®³ÇÊÐÍøAPP£¬ÊµÏÖ±ãÃñ·þÎñ¡°Ò»µãÍ¨¡±¡£ÀË³±ÔÚ°²»ÕÙñÖÝÍ¨¹ý´î½¨Õþ¸®Êý¾Ý¹²Ïí¿ª·ÅÆ½Ì¨µÄÍøÉÏ°ìÊÂ´óÌü£¬¼ò»¯ÐÐÕþÉóÅúÊµÏÖ¡°Ò»Õ¾Í¨¡±¡£ÀË³±ÎªÆëÂ³ÒøÐÐ¡¢ÙñÖÝÒ©¶¼ÒøÐÐ´òÔìµÄ¡°Ò»´ûÍ¨¡±ÎªÒøÐÐÁË·ç¿ØÄ£ÐÍ£¬²¢ÄÜ¿ìËÙÎªÖÐÐ¡Î¢ÆóÒµ°ìÀí´û¿î·þÎñ¡£
½ñÄê³õ£¬ÀË³±ÓëÌì½òÊÐÕþ¸®Ç©ÊðÔÆ¼ÆËã¡¢´óÊý¾ÝÕ½ÂÔºÏ×÷ÐÒé£¬´ï³ÉÔÚÖÇ»Û²úÒµ³¤ÆÚÕ½ÂÔºÏ×÷£¬ÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯ÖÇ»Û³ÇÊÐ¡¢ÖÇ»ÛÆóÒµ½¨Éè¡£5ÔÂ15ÈÕ£¬¾ÍÔÚµÚ¶þ½ìÊÀ½çÖÇÄÜ´ó»á¿ªÄ»Ç°Ò»Ìì£¬ÀË³±ÁªºÏÌì½òÊÐÎ¯ÍøÐÅ°ì¹²Í¬´òÔìµÄÌì½ò¡°°®³ÇÊÐÍø¡±APPÕýÊ½ÉÏÏß£¬ÊÐÃñÍ¨¹ý¸ÃAPPÊµÃûÈÏÖ¤ºó£¬¼´¿ÉÒ»¼ü²éÑ¯Éç±£ÕË»§¡¢¹«»ý½ðÕË»§¡¢¼ÝÊ»ÈËÎ¥·¨Çé¿ö¡¢¹«°²Ö¤¼þ°ìÀí½ø¶ÈµÈÐÅÏ¢£¬ÏíÊÜÖÇÄÜÊ±´ú´øÀ´µÄ±ã½Ý¡£Ëæ×Å°®³ÇÊÐÍøÉÏÏßÔËÓª£¬ÏàÐÅÀË³±¡°Ò»Æ½ÆßÍ¨¡±µÄÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨ÉèÀíÄî½«ÔÚÌì½òÂäµØÉú¸ù£¬³ÉÎªÀË³±ÓÖÒ»¸öÖÇ»Û³ÇÊÐ½¨ÉèÑù°å¡£
¡¾½áÓï¡¿
ÈË¹¤ÖÇÄÜ¡¢Çø¿éÁ´¡¢´óÊý¾Ý¡¢ÔÆ¼ÆËã¼¼ÊõµÄÈÚºÏ£¬³ÉÎªÖÇÄÜÊ±´ú×îÃ÷ÏÔÌØÕ÷£¬Õþ¸®´óÊý¾ÝµÄ´òÍ¨¹ØÏµ£¬°ïÖúÕþÎñÊý¾ÝµÄÔÆ¶Ë»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯£¬ÊÇÃ¿¸ö¹«ÃñµÄ¸£ìí¡£ÀË³±ÔÚ¸÷µØÕþ¸®ÂäµØÖÇ»Û³ÇÊÐ¹ý³ÌÖÐ£¬ÒÔÊý¾ÝÖÇ»ÛÓÐÁ¦ÌáÉýÁËµ±µØÕþ¸®µÄÐÐÕþ°ìÊÂÐ§ÂÊ£¬ÎªÀÏ°ÙÐÕ´øÀ´ÁË±ã½Ý·þÎñ£¬Îª³ÇÊÐ´øÀ´¾Þ´óµÄ¾¼ÃÐ§ÒæºÍÉç»áÐ§Òæ¡£Î´À´£¬Ëæ×ÅÎÒ¹ú¸÷Ê¡¡¢¸÷³ÇÊÐÒ»¸ö¸ö±äµÃ¡°ÖÇ»Û¡±ÆðÀ´£¬±Ø½«ÖúÍÆÒ»¸öÉú»ú»îÔ¾µÄ¡°Êý×ÖÖÐ¹ú¡±Ê¢ÊÀµ½À´¡£
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214904-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
½üÈÕ£¬Å·ÖÞ¿Õ¼ä¾Ö£¨ESA£©ÕýÔÚ²âÊÔÒ»Ì¨3D´òÓ¡»ú£¬¸Ã´òÓ¡»úÖ¼ÔÚÔÚÎ¢ÖØÁ¦Ìõ¼þÏÂ¹¤×÷£¬²¢Ê¹ÓÃ¾ßÓÐ¸ß¶Ë»úÐµºÍÈÈÐÔÄÜµÄ¹¤³Ì¾ÛºÏÎï½øÐÐÖÆÔì¡£
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£