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4月光伏行业政策汇总：市场将更加规范有序发展

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-19 15:00

综上所述，仅在4月份，国家和地方共发布26项关于光伏产业的相关政策，国家进一步优化光伏扶贫电站和补贴工作，可以看出，光伏补贴不再好拿，需要符合一定的条件

4月，国家层面出台7项光伏产业政策，涉及智能光伏、分布式以及地面电站等；地方层面，安徽、北京、广西、广州、贵州、河北、湖南、江西、青海、山西、陕西、深圳、天津、西安、西藏、浙江、重庆等地出台19项光伏产业相关政策。其中包括光伏扶贫、分布式光伏补贴、光伏技术领跑等政策。

一、国家层面出台7项光伏产业政策

1、国家能源局发布《关于征求光伏发电相关政策文件意见的函》

重点：工商业分布式不能选择全额上网。除户用分布式光伏可选择全额上网模式外，其余小型分布式光伏发电设施可选择“全部自用”“自用为主、余电上网（上网电量不超过50％）”两种运营模式；如余电上网电量超过50％，上网功率超出其备案容量50％部分的电量按基础电价结算，不再支付补贴。

2、国家能源局发布关于印发《光伏扶贫电站管理办法》的通知

重点：《通知》从光伏扶贫、电站建设、消纳、补贴4方面分别指出：

1）明确了光伏扶贫电站其产权归村集体所有，全部收益用于扶贫。且不得负债建设，企业不得投资入股。

2）电站建设方面，应符合国家相关规程规范和技术要求，主要设备应采用国家资质检测认证机构认证的产品，鼓励采用达到“领跑者”技术指标的先进技术。

3）消纳方面，明确光伏扶贫项目优先调度，全额消纳。

4）补贴方面，执行国家光伏扶贫价格政策，不参与竞价，优先纳入补贴名录，原则上次年一季度前发放到位。

村级扶贫电站规模根据帮扶的贫困户数量按户均5千瓦左右配置，最大不超过7千瓦，单个电站规模原则上不超过300千瓦，具备就近接入和消纳条件的可放宽至500千瓦。村级联建电站外送线路电压等级不超过10千伏，建设规模不超过6000千瓦。

3、六部门印发《智能光伏产业发展行动计划》出台

重点：《行动计划》分别从加快产业技术创新、提升智能制造水平；推动两化深度融合、发展智能光伏集成运维；促进特色行业应用示范、积极推动绿色发展；完善技术标准体系、加快公共服务平台建设等四大领域，分别提出了相关重点任务。

4、我国光伏扶贫首批共四项标准将于10月1日实施

重点：四项国家标准包括《精准扶贫村级光伏电站技术导则》《精准扶贫村级光伏电站管理与评价导则》《村镇光伏发电站集群接入电网规划设计导则》《村镇光伏发电站集群控制系统功能要求》。此次发布的系列标准，规范了村级光伏扶贫电站的建设，明确了电站设计、施工安装、调试与验收、运行维护等技术要求；从村级光伏扶贫电站规划设计管理、施工管理、验收管理、运行维护管理、信息监测管理、收益分配管理、项目评价等方面对光伏扶贫电站管理和评价提出了总体性要求；同时，针对多个村级光伏电站采用集群方式接入电网的情况，从光伏电站集群规划设计原则、接入系统分析、接入系统规划、集群控制系统架构及功能等方面进行了综合规定，填补了我国光伏电站集群并网领域的技术标准空白。

5、国家能源局发布《2018年市场监管工作要点》：开展光伏专项监管重视新能源消纳

重点：全面评价各地光伏发电基本情况，突出重点问题和重点项目，对光伏发电项目并网接入情况、相关价格及收费政策执行情况、电量收购情况、电费结算及补贴支付情况等进行监督检查，推动光伏发电各项政策有效落实，规范光伏发电市场秩序，促进光伏行业健康发展。

6、国家能源局发布《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》

重点：《通知》主要包括：1）、严格落实《可再生能源法》要求，切实保障可再生能源产业健康发展；2）优化投资环境，降低可再生能源开发成本；3）完善政府放管服等公共服务，激发市场活力；4）完善行业管理，减少投资和经营负担。

7、2018年起先建先得项目不再纳入可再生能源补贴

重点：《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》指出，自2018年起国家能源局不再下达各地区建设规模。各地要严格禁止未批（备）先建和先建先得，需纳入规模管理的项目不得提前建设，不得出现新的先建先得项目，同时国家不再将其纳入可再生能源基金补贴范围。

二、地方层面19项光伏产业相关政策

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综上所述，仅在4月份，国家和地方共发布26项关于光伏产业的相关政策，国家进一步优化光伏扶贫电站和补贴工作，可以看出，光伏补贴不再好拿，需要符合一定的条件才能拿到补贴，并鼓励上网电量参与市场化交易或碳市场等机制，通过市场方式提高经济性；再看《智能光伏行动计划》政策，该政策的提出，充分表明光伏产业走向智能化是必然趋势，从技术、运维、产业、标准积极推动光伏产业在智能化市场发力，企业对光伏市场将会有一个清晰的发展目标。

从地方政策发现，北京地区，未来户用光伏市场在不断扩大；湖南、安徽、山西三地区加大对光伏扶贫工作的开展；同时，针对价格虚高、产品繁杂等问题，山西地区扶贫项目通过政策加码，确保扶贫政策、资金、项目真正惠及贫困群众；为推动深圳地区普通光伏电站健康有序发展，普通光伏电站新增建设规模做了具体规划；再来看一看，领跑者工作情况，本月主要集中在青海和陕西，陕西地区光伏技术领跑者工作不断推进中，铜川、长治、上饶共计57家企业报名；青海两领跑基地已经重启。

无论是国家层面还是地方层面，政策不断的完善，使其光伏市场规范有序发展。5月又将会有哪些重磅新政砸向光伏市场？让我们拭目以待。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214906-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:发展市场规范行业政策

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