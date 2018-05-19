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三星首款AI电视70A京东特别版发售 京东额外千元优惠

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-19 15:02

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三星首款AI电视70A京东特别版发售 京东额外千元优惠

科技传媒网讯 网易科技新闻5月18日消息，三星今天在北京举办了“用芯AI家”体验发布会，三星旗下首款，同时也是与京东联合开发的人工智能（AI）电视产品――三星AI电视70A京东特别版今日起正式发售，京东额外提供1000元立减优惠。

三星首款AI电视70A京东特别版发售 京东额外千元优惠

“在电视消费市场，AI技术甚至已经成为实实在在的驱动力。同时得益于IoT技术的发展，电视已经能够和其他家居产品实现网联，传统‘视听产品’的定位逐渐被打破。” 三星电子大中华区副总裁刘峻光先生表示，“三星携手京东，创新性地整合了这两项技术，令注重产品品质、追求全新生活体验的消费者能够尽享智能专属的互联智慧生活。”

来自奥维云网检测数据显示，2018年第一季度，AI电视在中国电视机市场整体销量中占比25.2%，较去年同期增长23%；上市新品中，AI电视占比47.6%，较去年同期增长45%。而且AI电视线上渠道所占比例越来越多。

因此，三星在京东平台上推出了AI电视70A京东特别版，希望通过京东渠道满足消费者对AI电视的需求，带来智能家居体验。

据了解，基于京东物联云和三星S-Voice语音交互系统，三星AI电视70A京东特别版可通过京东微联APP实现对8大类15款智能家居设备的互联智能操控。

除了70A，现场还展示了三星QLED TV，同样拥有4K分辨率与强劲的四核处理器，拥有Q图像引擎、超高清局域控光、精锐控黑等先进科技。

对于想尝鲜“智慧+”生活的消费者，三星及合作伙伴京东还提供有力的优惠政策：65英寸及55英寸两种机型，售价分别为10,999元及6,999元，京东额外提供1000元立减优惠。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214907-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:三星电视发售智能家居AI

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