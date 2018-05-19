美国加州全票通过立法规定，新建屋顶必须加装光伏板

近期国内许多光伏人都被美国加州能源委员会CEC全票通过全美首个应用太阳能系统的建筑标准所振奋！该标准强制要求在单户型住宅和公寓在内的三层及以内新建的住宅

近期国内许多光伏人都被美国加州能源委员会CEC全票通过全美首个应用太阳能系统的建筑标准所振奋！该标准强制要求在单户型住宅和公寓在内的三层及以内新建的住宅楼都必须安装太阳能板。

近年来，国内光伏安装遭遇到补贴不能及时发放，部分装机项目暂停的不顺利，给国内光伏发展蒙上了一层阴影，有些人觉得光伏的发展已遇到瓶颈，往前一步将会很不容易。加州的做法，让不少业内人士恍然大悟，原来可以通过地方法规的形式，强制居民安装，这无疑会促进光伏的发展。

美国股市也给予了积极的反应。受此消息推动，美国太阳能相关行业股票周三全线上涨，SunPower上涨逾6%，Sunrun上涨逾4%，First Solar上涨3%。拥有家用太阳能板业务的特斯拉上涨近2%。

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那么问题来了，我国是否也可以效仿呢，通过立法来强制国内居民在新建房屋屋顶上安装新能源？

对于标准制定的法律过程暂且不论，就其可行性，投资收益等方面我们不妨比较下：

1、加州要求:在单户型住宅和公寓在内的三层及以内新建的住宅,显然这限制了安装范围，在中国，新建三层及三层以下的单户型住宅和公寓的数量，每年非常有限。

2、根据加州CEC估计，加上其他节能要求，此举使加州建造一座住宅的平均成本上升9500美金。把这个估算值放到中国来对比，这个增加水平，对在国内拥有兴建三层及三层以下住宅的业主(一般农村居民除外)，不大的房屋投资增加值对富裕阶层来说，不难接受。

3、对于有30年抵押贷款的房主，CEC估计该标准使其在月均支出方面增加40美金，但每个月为消费者节省80美金的供暖，制冷和照明费用。“30年后才能赚回投资的钱”，美国企业研究所经济政策分析师在接受媒体采访时说。

显然单纯的计算经济回报，并不能让人有冲动的投资决策。在国内类似投资，回报率可能会更低。因为我们的消费水平低，可能每个月不一定会节省到80美金的消费费用。

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从以上中美两国对比不难看出，加州的标准规定，首先规定了安装范围，减少了安装户数，标准里且没有硬性规定屋顶安装数量，也就意味着，完全依靠屋主意愿安装太阳能板，而从投资回报角度分析，不具有十分吸引力，综上原因，加州的标准，不一定带来规模巨大的安装数量增加。

标准通过更多的是表达的对清洁能源----光伏的支持，从这一角度分析，它带来更多的是树立一种对清洁能源的态度，强化居民对光伏的支持，相信这也是加州能5:0能全票通过该标准的内在原因和目的。

我们不妨假设，如果国内地方政府也通过类似决议，那将会对光伏产生多大的影响呢？暂且不论该政策对推动国内市场实际安装数量的直接效应，但它一定能使绿色清洁能源的理念更加深入人心。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214909-1.html

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